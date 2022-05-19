時隔2年！南韓6月起重啟發放短期簽證　最多停留90天

▲ 南韓仁川機場。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

南韓4月中解除社交距離限制，走向與病毒共存，近期單日確診數皆維持在3萬例上下，因疫情封鎖2年多的國門也逐步重開，6月1日起將重新開始對國外旅客發放短期訪問簽證（C-3）及電子簽證。

根據《韓聯社》，南韓法務部19日宣布，下月1日起將重新開始對「一般國家」（Level 1）公民發放C-3簽證及電子簽證，前者針對以商業活動、觀光、療養、探親或參加會議為目的訪韓的外國旅客，最多可停留90天；後者則僅發給優秀人才及團客。

新冠疫情衝擊下，南韓2020年4月暫停發放C-3簽證及電子簽證，如今時隔逾2年重新開放。政府也決定恢復此前的短期多次往返簽證效力，因此民眾若持有南韓在2020年4月5日以前發放的短期多次往返簽證，且尚未過期，不須另行申請即可繼續使用。

至於被列為「注意國家」（Level 2）的公民，則須有必要目的才可申請簽證，不過目前沒有任何國家被納入名單。

南韓法務部說明，希望透過放寬簽證發放限制吸引觀光客到訪，促進內需及相關產業復甦，除在國內創造就業機會，也將有助於引進海外優秀人才，未來也會持續監測境外移入病例狀況，調整應對措施。

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