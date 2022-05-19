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才生完5天「媽媽住院快篩陽」　醫院當晚趕人：連寶寶都帶走

▲▼孩子,嬰兒,懷孕,新生兒,寶寶。（圖／取自Pixabay）

▲老婆快篩陽性，院方卻要求原PO一家人晚上出院。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

「身心都備受煎熬！」一名爸爸無奈表示，老婆12日產下寶寶，5天後在院內快篩陽性，趕緊通知院方此事，殊不知當晚就要趕他們回家，就連剛出生的寶寶也要跟著一起返家，讓原PO傻眼至極。事後，醫師拿出院內護理人員的快篩，證明並非院內交叉感染，讓原PO心寒直呼，「感覺想撇除是他們造成的問題。」

一名男網友在臉書《基隆人》透露，上周三（11日）與老婆住進某婦產科中心，隔天平安誕下寶寶，期間快篩都呈現陰性，一直住到16日也都平安健康，就等著18日出院。

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怎料本周二（17日），老婆突然身體不舒服，於是兩人分別快篩，「沒想到老婆陽性確診了，當下我也立刻快篩，我是陰性的」，基於安全考量，原PO告知院方並尋求幫助，「沒想到院方第一時間是請我們盡快離開診所。」

當時已晚上9時許，原PO夫妻倆慌了，且大寶也住在一起，「出院什麼都沒準備好，詢問小寶能否繼續待在診所？得到的答案也是要求我們把小寶一起帶走」，但這期間，原PO與老婆都接觸過寶寶，「這樣不是逼著我們小寶和我們回家一起確診嗎？」

原PO說，老婆懷孕後很少出門，就連生產前兩周都有自主快篩，都是呈現陰性，因而讓他懷疑是院內感染。不久後，醫師來到房間出示手機畫面，他表示護理人員皆快篩陰性，此舉讓原PO直呼「感覺想撇除是他們造成的問題。」

原PO想強調的是，並非要院方做出任何賠償，而是不該把剛生產完的媽媽與寶寶任由自生自滅。經過協調之下，寶寶仍留在院內由專人照顧，如今原PO感概，「離開診所已經一天，沒有收到任何的慰問、關心，現在我老婆染疫確診，心記掛著在診所的小寶，身心都備受煎熬...希望更多的人知道，並保護好自己和孩子。」

文章曝光後，底下網友幫高調怒喊，「某醫院惡行報出來～市民信箱」、「先報告給衛生所了解」、「我發現台灣目前醫院對危機處理能力很弱，大家要學會保護自己以外，也要有危機應變能力」、「遇到這樣的處理態度，會很心寒，希望全家人平安渡過難關，辛苦你們了」。

▼原PO控訴。（圖／翻攝基隆人）

▲▼ 。（圖／翻攝基隆人）

▼網友也怒了。（圖／翻攝基隆人）

▲▼ 。（圖／翻攝基隆人）

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