智利地鐵「恐怖爆炸」白光火球險吞噬月台人群　驚悚逃命片曝

▲智利地鐵站發生爆炸，驚悚逃命影片曝光。（約20秒處，影片取自YouTube）

記者張寧倢／綜合外電報導

智利首都聖地牙哥的地鐵站17日上午發生恐怖爆炸，車廂底部軌道先是閃出火光，隨即連續爆炸，影片可見現場不斷炸出火花，而月台遠方爆炸火球看起來簡直快吞噬人群，聲聲巨響讓民眾嚇得尖叫。據悉，有數百名通勤旅客衝出車廂，逃命人潮將月台擠得水泄不通，導致2名婦女在逃難過程中受傷。

▲智利地鐵站車廂底部突然爆炸，旅客在月台狂奔逃命。（圖／翻攝自YouTube）

綜合《紐約郵報》與當地媒體報導，聖地牙哥城市地鐵1號線的「拉斯雷哈斯」（Las Rejas）車站當天早上7點40分許出現電氣故障，引發爆炸。現場影片顯示，列車停止後，車廂底部軌道處突然閃出白光和火星，同時「碰」地一聲爆炸巨響，不到幾秒後宛如放鞭炮般連續爆炸，範圍還不斷擴大，民眾開始尖叫狂奔。

另一段影片可見，地鐵站月台擠滿了上百名乘客，互相推擠，朝著出口逃命，而鏡頭還能拍到遠方持續爆炸，整團火光伴隨著驚悚的轟隆聲不斷竄出，令人怵目驚心。報導稱，這起爆炸導致兩名52歲和57歲婦女受傷，她們在奔跑逃離車站時摔倒，被送往附近兩家不同醫院治療。

據了解，這起爆炸連帶影響一共7個地鐵站被迫停駛，並撤離乘客，損壞列車被拖出，緊急搶修受損軌道，直到當天下午5時恢復全線通行。地鐵運輸公司職員表示，爆炸起因疑似與電池有關，但沒有跡象表明與維修不善有關，將繼續進行相關調查。

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