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俄羅斯自創可口可樂！標榜「神還原」經典味道　包裝也超像

▲▼俄羅斯飲料商奧恰科沃（Ochakovo）推出一系列新飲料，替代可口可樂、芬達及雪碧。（圖／翻攝ochakovo.ru）

▲奧恰科沃（Ochakovo）推出一系列新飲料，替代可口可樂、芬達及雪碧。（圖／翻攝ochakovo.ru）

 記者吳美依／綜合報導

俄國入侵烏克蘭後，許多國際品牌紛紛退出市場，俄國民眾幾乎再也喝不到可口可樂（Coca-Cola）、芬達（Fanta）及雪碧（Sprite），但俄國飲料製造商「奧恰科沃」（Ochakovo）本周推出一系列新汽水，分別為CoolCola、Fancy及Street，不僅標榜還原經典味道，就連包裝設計都非常相似，宛如西方汽水品牌的俄版替代品。

▲▼俄羅斯飲料商奧恰科沃（Ochakovo）推出一系列新飲料，替代可口可樂、芬達及雪碧。（圖／翻攝ochakovo.ru）

▲▼俄羅斯飲料商奧恰科沃（Ochakovo）推出一系列新飲料，替代可口可樂、芬達及雪碧。（圖／翻攝ochakovo.ru）

▲飲料口味及包裝設計都與西方品牌高度相似。（圖／翻攝ochakovo.ru）

奧恰科沃1978年蘇聯時期成立，主要生產傳統俄羅斯飲料，例如發酵黑麥飲料「克瓦斯」（Kvass）以及蜂蜜酒「梅多武哈」（Medovukha）。官方網站寫道，CoolCola有著「可樂的標誌性味道」，橘子口味的Fancy以及檸檬風味的Street也像極了芬達與雪碧。

《莫斯科時報》報導，可口可樂3月停止在俄業務後，俄國商店貨架上，幾乎已經找不到可樂、芬達及雪碧，即使還有存貨，價格也飆漲200%。

「奧恰科沃」不是第一個搶占西方品牌大餅的業者。今年4月，俄羅斯遠東地區的斯拉夫達集團（Slavda Group）推出飲料Grink Colam。今年5月，俄北科米共和國（Komi）飲料商Syktyvkarpivo也推出自有汽水品牌「科米可樂」（Komi Cola），但上述2款飲料評價不高，被顧客抱怨「太甜、氣泡又多」。

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