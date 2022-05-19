文在寅慘遭拜登狠打臉！白宮：目前「尚未計畫」會晤南韓前總統

▲傳出拜登有意此次訪韓時安排會晤南韓前總統文在寅，不過此說法卻遭白宮否認。圖為文在寅去年5月拜訪白宮。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

美國總統拜登即將於20日踏上東北亞出訪行程，先前有南韓媒體指出，拜登此次訪韓除了將會晤南韓現任總統尹錫悅，也會基於「友情」會晤前任總統文在寅，且此次會面是由拜登主動邀請，目的可能與談論北韓（朝鮮）議題有關。不過白宮卻指出，目前沒有提出任何計畫。

文在寅政府時期的青瓦台儀典秘書官卓賢民（탁현민）曾於5月初接受某電台專訪時透露，拜登主動向文在寅提出邀請，表示計畫將於21日訪韓時會晤卸任後的文在寅。

青瓦台一名關係人士也曾於4月28日透露，基於白宮的主動邀請，目前正在安排拜登訪韓時會晤文在寅，他表示，「據我所知，這是基於（文在寅）在任時雙方的信賴與尊重，才安排會面行程。」

拜登同時會晤南韓現任、前任總統這在美國總統出訪亞洲的外交慣例上實屬罕見。

不過美國白宮國家顧問蘇利文（Jake Sullivan）聽到相關提問時，卻表示對於「拜登主動提議訪韓時會晤文在寅」一事聞所未聞。

根據《韓聯社》，蘇利文於當地時間18日在記者會上回覆相關提問，「目前為止，並無安排（拜登）與文在寅前總統的面談」；關於是否派文在寅擔任對北韓特使，也表示，「我不知道關關於上述內容的討論。」

隨著美國白宮公開承認，會晤文在寅並未被包括在拜登出訪南韓時的公開行程，文在寅方面的關係人士今（19）日在與《韓聯社》通話時再度表示，該場會晤一開始確實是由美國白宮主動提議，「若白宮最終決定，未將會晤包括在出訪行程中，對此我也無話可說。」

據悉，對於「拜登訪韓會晤前總統文在寅」一事，在南韓掀起諸多揣測，南韓前統一部長丁世鉉甚至表示，與北韓最高領導人金正恩維持特殊交情的2個人，一個是美國前總統川普、另一個則是文在寅，「拜登不可能指派川普擔任對北韓特使」，此話一出後，讓外界推測拜登會晤文在寅的目的，恐怕是想讓文在寅再度搭起美國、北韓溝通的橋樑。

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