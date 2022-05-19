金正恩完成核試準備　恐趁拜登訪韓時試射洲際彈道飛彈

▲洲際彈道飛彈火星-17型、潛射彈道飛彈等在4月25日閱兵儀式亮相。北韓很有可能在拜登訪韓之際試射洲際彈道飛彈。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

美國總統拜登即將於20日啟程訪韓、會晤南韓總統尹錫悅。不過美國、南韓軍事情報卻指出，北韓（朝鮮）恐怕將在20至24日拜登訪韓、訪日之際試射洲際彈道飛彈（ICBM）。南韓國家情報院也於稍早指出，北韓雖面臨新冠疫情，然而卻已完成進行第7次核試爆前的所有準備工作，且隨時試射長程導彈。

根據《韓聯社》，最近南韓、美國軍事情報當局北韓正在為洲際彈道飛彈注入燃料，似乎正在為試射做準備，先前美國情報當局關係人士也曾於當地時間17日在美媒《CNN》指出，依照先前北韓試射飛彈的慣例，北韓將在未來48至96個小時以內按下導彈發射按鈕。

報導分析，拜登即將踏上東北亞出訪行程，面對伺機行動的北韓，若北韓真的選擇在拜登出訪前後試射洲際彈道飛彈、長程導彈，甚至進行第7次核試爆，將會是「前所未見」的軍事挑釁行為，因為先前北韓還未曾在美國總統停留在南韓之際試射過飛彈。

▲拜登將於21日會晤南韓總統尹錫悅，不過北韓恐怕將在近期試射洲際彈道飛彈，甚至進行核試。（圖／路透社）

南韓軍方關係人士表示，將透過與美國軍事情報當局展開緊密合作，嚴密追蹤北韓的軍事動向。美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）也於當地時間18日表示，從目前掌握到的具體軍事情報來看，北韓有可能在拜登訪韓、訪日之際或之後試射長程導彈，甚至進行核試驗。

面對北韓未來可能展開的軍事動向，美國緊急從日本沖繩嘉手納駐日美國空軍基地調派RC-135S型眼鏡蛇球式（Cobra Ball）電子偵察機飛往東海（日本海），監視北韓平壤一帶的軍事動向，該電子偵察機可用電子光學設備遠距監控彈道飛彈的軌跡。

另外，南韓國家情報院今（19）日出席國會情報委員會一場非對外公開的全體會議上指出，北韓國內雖面臨新冠疫情，但仍有跡象顯示將試射飛彈，且已完成進行核試驗前的準備工作，目前正在研擬進行核試驗的時機點。

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