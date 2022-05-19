爆奶網美遭家暴男毆打蹂躪！胸前大片瘀青血痕　腫臉慘照嚇壞網友

▲泰國網美娃娃遭男友家暴毆打。（圖／翻攝自Facebook／วาวาไง กำลังพิมพ์）



記者張方瑀／綜合報導

泰國網美娃娃（วาวาไง กำลังพิมพ์）時常在臉書分享生活辣照，不吝嗇展露前凸後翹好身材，但她日前卻突然po出多張遭前男友家暴毆打全身瘀青的照片，並坦言已經不是第一次被打，讓網友感到相當震驚。

▲▼娃娃在臉書po出多張遭毆打的瘀青照。（圖／翻攝自Facebook／วาวาไง กำลังพิมพ์）



根據當地媒體《Sanook》報導，住在清邁的娃娃12日在臉書po出多張遭毆打的照片，可以看到她的胸前、四肢、背部，甚至是臉上，充滿了大片瘀青和血痕，畫面相當震撼。她表示，自己的前男友只要喝醉酒就會毆打她，這已經不是第一次，但她這次終於選擇勇敢站出來報案。

▲娃娃說，她過去隱忍多次前男友的暴力行為。（圖／翻攝自Facebook／วาวาไง กำลังพิมพ์）

娃娃說，她過去隱忍多次前男友的暴力行為，但這次她真的受不了了，自己的生活已經被搞得一團糟，因為傷痕讓她什麼地方都不能去，所以決定報警，「不管情侶因為任何原因分手，你都沒有任何權力傷害對方。」

《Sanook》報導指出，娃蛙的前男友是一名酒吧服務生，他們兩個先前交往約7個月，但中間分合多次，過去至少有10次家暴紀錄。許多網友也在娃娃的貼文底下留言表示，希望她能振作起來早日康復，也謝謝她願意勇敢站出來。