快訊／國內新冠累積病例今將破百萬　陳時中14:00說明

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（5/19）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。國內單日本土病例昨天突破8萬大關，從疫情開始以來，國內累積確診新冠病例來到98萬1141例，預期今天累積病例將突破百萬，相關情況預期記者會說明。

過去幾天國內單日病例都在6萬上下，昨天則一次增至單日8萬5310例本土病例，持續攀升，今年目前累積確診本土病例來到86.9萬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

值得注意的是，指揮中心統計，從2020年國內確認首例新冠病例以來，截至目前累計98萬1,141例新冠肺炎確診，分別為12,345例境外移入、968,742例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；依照趨勢來看，今天肯定會突破百萬大關。

針對近期本土疫情，陳時中昨表示，每個國家疫情各有不同，每段時間也不一樣，疫情從昨日成長30%，但之前也有過瞬間成長30%，疫情本來就會有高高低低，但整體方向和幅度是不會變的，只是有時候申報順序或採檢人數都有影響，「8萬5還是沒有到達頂端，還會再持續發展一陣子。」