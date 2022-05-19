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美主流病毒株是它！確診住院數大幅增加　官員籲室內戴口罩

▲▼ 美國,新冠疫情,機場,口罩。（圖／路透）

▲美國自4月初以來，整體新冠確診數持續增加中。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

全美各地新冠確診持續攀升，美國疾病管制與預防中心（CDC）表示，Omicron亞變種BA.2.12.1很有可能在下周取代BA.2成為美國主要流行毒株。新官方數據顯示，過去一周的確診與住院人數大幅竄升，衛生官員18日警告，如今有三分之一的美國人生活在受到病毒高度威脅的地區，應考慮在室內戴口罩。

綜合紐約時報、NBC Chicago等報導，美國自4月初以來整體新冠確診數處於持續增加狀態，全美7天平均日增約9.4萬，這不但比上周增加26%，也比過去1個月增長約3倍。此外，住院人數也持續竄升中，與前一周相比，7天平均入院人數增加19%，單日約有3000人因感染新冠住院，儘管死亡率相關數據仍低。

另方面，Omicron亞變種BA.2.12.1現階段約占美國病例的47.5%，高於前一周的38.8%，按照此速度，將於下周超越BA.2成為美國主要流行毒株。

令人關注的是，如今有三分之一的美國人生活在受到病毒高度威脅的地區，CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）表示，這些地方的民眾應該採取或至少考慮進一步的防疫措施，像是在室內公共場所戴上口罩以及更加頻繁做篩檢。

不過瓦倫斯基與多名聯邦衛生官員發出的警告似乎與總統拜登有些矛盾，白宮西翼的態度更接近大多數美國民眾，也就是急切捨棄戴口罩等防疫作法，且拜登在大多數場合也都不再戴口罩。

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