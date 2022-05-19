家犬「怕牛排被搶」瘋狂暴咬5歲男童　爸媽目睹他右臉被扯爛崩潰

▲男童和寵物犬的感情十分好。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

美國密蘇里州5歲男童布蘭特利(Brantley Manion)獨自在房間看卡通片時，突然被3歲寵物犬馬利(Marley)殘暴攻擊，半張臉幾乎被扯下。爸媽聽到慘叫聲目睹慘案崩潰，由於馬利個性十分溫馴，懷疑是吃牛排時被兒子摸，為了護食才會發動攻擊。

35歲母親阿曼達(Amanda)表示，1月8日當晚她和34歲先生克里斯多福(Christopher)在客廳看電視，突然聽到兒子房間傳來慘叫，上樓目睹馬利壓在兒子身上攻擊，「狗幾乎扯掉他的臉，那是一個瘋狂的夜晚，我很害怕也很困惑，因為馬利以前從來沒有攻擊過人，兒子的右臉皮膚垂了下來，可以直接看到他的牙齒，現場到處都是血」。

布蘭特利由於韌帶被撕裂導致面癱、無法微笑，已經接受手術的他還要再進行另外一場手術才能修復笑容，雖然如此他在病床上還是一直為寵物犬說話，堅稱「馬利不是故意的」。

阿曼達表示，他們把晚餐多出來的牛排分給馬利，懷疑是為了護食才會攻擊兒子，「外科醫生說其實這種情況很常見，且發動攻擊的大多是家犬，而不是街上陌生狗」，雖然一家人都不怪罪馬利，但仍遵從警方建議將狗安樂死，「這對孩子們的打擊很大，尤其是布蘭特利，他只想要馬利回來」。