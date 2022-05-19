北韓求援中國有求必應！　傳3架貨機「從瀋陽載醫藥品」返回平壤

▲一架高麗航空的飛機停留在平壤順安國際機場的航廈前。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

近來北韓（朝鮮）爆發嚴重的新冠疫情，儘管南韓與美國表態願意提供疫苗、快篩試劑與相關醫療藥物，但平壤當局卻連續4天「已讀不回」南韓發送的訊息。消息人士指出，北韓派出3架高麗航空貨機飛抵中國遼寧省瀋陽運載醫療物資，日前已抵達平壤，甚至有衛星相片拍攝到3架貨機的身影。

根據韓媒《韓國日報》、《韓聯社》，先前有不願透露身份的數名消息人士於17日表示，北韓高麗航空3架貨機於16日上午分別抵達瀋陽桃仙國際機場，在裝載預先備妥的醫療物資後，於當天下午返回北韓，該貨機為北韓所持有的最大規模運輸機「伊留申-76」（IL-76），運載貨物重量為50噸。

其中一名消息人士透露，「該架貨機與（北韓）爆發新冠肺炎疫情相關，是為了運送醫藥品而特別編列的航班，此次的運輸機只載送醫藥品，中方人員並未搭乘」；報導推測，此次北韓所載送的醫藥品包括解熱劑（退燒藥）、止痛藥、口罩等，至於是否包含新冠疫苗或快篩試劑，則是未知數。

▲北韓軍醫在藥局進行包裝工作，協助藥局向民眾提供醫療藥品。（圖／路透社）

根據美媒《美國之音》（VOA），在韓媒陸續報導有北韓高麗航空貨機從瀋陽載送醫療物資回北韓後，美國衛星影像公司「行星實驗室」（Planet Labs）於17日拍攝平壤順安國際機場北側跑道時，發現3架貨機的身影，經推算3架貨機長為46公尺，正與長度為46公尺的運輸機伊留申-76不謀而合。

據悉，中國外交部發言人趙立堅16日主持例行記者會，針對日本、南韓記者的提問，僅表示中朝雙方有守望相助的優良傳統，中方願同包括朝方在內的國際社會加強合作，共同對抗疫情；不過至於中國已向北韓提出何種形式的援助，則未具體透露。

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