加油站電擊引發大爆炸　男慘成火球「全身被煮熟」75%面積燒燙傷

▲警察在加油站電擊男子,引發爆炸。(圖/翻攝自YouTube)

記者李振慧/綜合報導

美國佛州26歲男子巴雷托(Jean Barreto)到加油站加油時,被警察誤認是凶嫌電擊引發爆炸,導致他全身著火75%面積三度燒燙傷,整個人呈現「幾乎被煮熟」的狀態,即使已經接受多次手術,目前仍在痛苦接受治療中。

巴雷托今年2月參加完機車集會活動後,到家附近的瓦瓦加油站(Wawa gas station)加油時,被警察攔下並使用電擊槍,結果沒多久加油站便發生大爆炸,整個人慘被熊熊大火吞沒,逮捕他的警察身體一半也被燒傷。

Attorney Mark NeJame is representing Jean Barreto, the man deputies confronted. NeJame is calling for FDLE or the U.S. Justice Department to take over the investigation into the actions Osceola County deputies took that evening. https://t.co/HxZmHnx3K2