新制上路！2種類汽機車7／1禁入鹿野高台空維區　最高罰6萬

▲▼鹿野高台空維區示意圖及管制車輛種類。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

為維護鹿野高台風景區空氣品質、守護居民及遊客健康，台東縣府即將於7月1日針對2種類汽機車實施管制，管制範圍自永安村龍馬路及高台路口起至鹿野高台園區，提醒符合條件的車主，可撥打089-384177專線預約檢測。

環保局說明，管制車種主要針對未完成定期排煙檢測的機車、以及一年內未進行黑煙檢測的一至三期柴油車（即出廠日期為95年9月30日前柴油車），為回應鹿野在地民眾需求，7月1日管制前再安排檢測服務的需求，預訂於5月25日辦理第三場次，籲請鄉親把握機會踴躍前往。

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環保局表示，鹿野高台空氣品質維護區自1月公告後即展開加強宣導，除了行文全縣各公務機關、相關公會及農會協助宣導外，也不斷發送訊息於各式傳媒，目前已於空維區外圍完成四處告示牌的設置，供民眾預先了解管制路段及車輛種類，車主如有違反將按車型處新台幣5百元以上6萬元以下罰鍰，並可按次處罰。

自1月公告以來，台東縣環境保護局已陸續至鹿野當地提供2場在地柴油車排煙檢測服務，車主如有不便前往台東市中興路橋下的柴油車排煙檢測站，也可以預約鹿野當地檢測。

▲▼管制範圍自永安村龍馬路及高台路口起至鹿野高台園區。

環保局近日接獲許多民眾詢問，將特別依民眾需求再安排鹿野當地檢測服務，此外，配合環保署政策，目前也另有2處空維區規劃中，分別是台東市公車轉運站周邊及池上伯朗大道周邊，未來將召開協商會與各機關及居民討論管制事宜。

環保局長郭建成指出，今年1月公告鹿野高台空氣品質維護區，柴油車輛分三階段實施管制，第一階段即今年7月1日起，管制95年9月30日前出廠的柴油車，即為第一期至第三期柴油車，經統計設籍鹿野鄉的一至三期柴油車共有285輛，環保局已全數寄發通知，目前214輛有檢驗紀錄，208輛檢驗合格，檢驗率是72.9%，請未完成檢測車主盡快配合完成檢測。

環保局呼籲，鹿野高台空氣品質維護區未來將自2025年及2027年7月1日起，陸續辦理第二及第三階段，分別增加管制2021年12月31日及2019年8月31日起前出廠的柴油車，即第四及第五期柴油車，管制前也將會加強宣傳及提供在地檢測服務，也歡迎車主加入定期檢測領取柴油車自主管理標章，領有標章的好處是全國均適用，環保局每年會定期通知安排檢測，且在路邊遭遇排煙攔檢時可以免驗，台東縣有加入大型車隊的業主，環保局也會於年底表揚，企業可大幅提升形象，善盡社會責任。