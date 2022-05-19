美國嬰兒奶粉大短缺！拜登動用「國防生產法」　派軍機協助進口

▲美國嬰兒配方奶粉短缺。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

受到全美最大奶粉製造商亞培（Abbott Laboratories）密西根廠關閉影響，美國陷入嬰兒奶粉荒，總統拜登17日宣布，將動用《國防生產法》解決問題，要求原料供應商直接提供原料給製造商，同時加速境外奶粉進口，派遣軍機協助運送。

根據《路透社》報導，拜登17日宣布動用《國防生產法》（Defense Production Act）解決美國嬰兒奶粉短缺的問題。白宮表示，拜登要求供應商必須向嬰兒配方奶粉製造商提供所需的原料，同時致信給公共服務部長和農業部長，要求未來幾週生產更多配方奶粉。

拜登同時推出「飛行配方奶粉行動」（Operation Fly Formula）加快配方奶粉進口，指示公共服務部和農業部，利用軍用運輸機載送符合美國衛生與安全標準的海外嬰兒配方奶粉。這項計畫可以繞過常規空運路線，加快配方奶粉的進口與分銷，並在製造商繼續增加產量時提供即時支持。

亞培生產的嬰兒配方奶粉疑似受到汙染，並可能造成4名嬰兒生病，因此2月時召回亞培心美力（Similac）、Alimentum和EleCare嬰兒配方奶粉，且關閉生產的密西根工廠，因此導致嬰兒奶粉短缺。亞培16日表示，該公司已經和美國衛生監管機構達成協議，密西根工廠將恢復生產；不過，就算產線恢復，奶粉最快也要6至8週才能重新上架。

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