拜登亞洲行前夕　楊潔篪：美執意打「台灣牌」必將局勢引入險地

▲ 楊潔篪針對台灣問題向美方提出警告。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統拜登20日將啟程訪問亞洲，就在出訪前夕，白宮國家安全顧問蘇利文（Joe Biden）18日與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪通話，除討論區域安全、核不擴散及烏克蘭戰爭，也提及台灣問題。楊潔篪警告，若美國執意打「台灣牌」勢必將局勢引入險地，中方將堅定維護主權。

根據《美國之音》，白宮國安會指出，繼3月14日在羅馬的會談後，二人18日進行通話，主要聚焦安全及和不擴散議題，也討論俄烏戰爭、美中關係特定議題，但未具體說明議題有何。

▲ 蘇利文18日與楊潔篪通話。（圖／路透）

不過，中國官媒披露，楊潔篪在通話中批評美方一系列「干涉中國內政、損害中方利益的錯誤言行」，對此堅決反對，並予以有力應對。他同時警告美國，若執意打「台灣牌」必將局勢引入危險境地，中方對此將採取堅定行動，維護自身主權及安全利益，且說到做到。

《彭博》則指出，二人的通話也談及預定秋天舉行的中共二十大。中國國家主席習近平2018年修憲，廢除國家主席任期限制，將在此次中共二十大展開第三任期。而楊潔篪16日曾表示，對於華府在中共二十大前任何壓制及控制中國的言行，北京將予以堅決回應。

另一方面，拜登將於20日展開上任後首次亞洲訪問行程，此行預計與南韓新任總統尹錫悅、日本首相岸田文雄舉行會議，訪日期間也將和日本、澳洲、印度領袖進行四方安全對話（Quad）。

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