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谷歌願對歐盟新聞內容付費　學者曝是媒體團結積極談判好時機

▲▼學者籲政府助媒體跟臉書與谷歌談判，讓媒體取得合理報酬。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲學者籲政府助媒體跟臉書與谷歌談判，讓媒體取得合理報酬。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者許敏溶／台北報導

繼去年澳洲啟動對數位巨擘臉書（facebook）與谷歌（Google）新聞強制分潤政策，谷歌也在本月宣布和德、法等歐盟六國逾三百家新聞出版機構簽署協議，刊出內容將進行付費，國內學者今（19日）指出，這跡象顯示谷歌等平台態度轉變，不再排斥協商，現在是媒體的好時機，建議媒體先團結起來跟平台協商，若平台拒絕付費或條件太差，政府才要介入，政府單位也應修法，也就是「法律、政府與社會」三方一起努力，讓平台態度改變。

平台因獲取大量廣告資源，已引發全球媒體要求補償議價的聲音，而去年2月澳洲通過新聞媒體議價法，強制網路龍頭谷歌和臉書，分出一部分巨額利潤給當地媒體，引發全球大震撼，而谷歌在本月宣布，已與德、法等歐盟6國逾3百家新聞出版機構簽署協議，將就他們刊出的內容進行付費，同時上個（4）月，谷歌說明為重視地方新聞哀敗現象，已與斯洛伐克五家媒體簽訂Google News Showcase協議。

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在各國媒體陸續與臉書、谷歌進行協商，台灣則遲遲沒有進展，包括政大法律系特聘教授王立達、台大新聞研究所教授林照真，今天透過舉辦線上記者會，提出相關建議與分析。

王立達首先指出，去年媒體與數位平台協商並不順利，谷歌態度還很高，而從谷歌在本月宣布和德、法等歐盟六國逾三百家新聞出版機構簽署協議，刊出內容將進行付費，很明顯平台態度已經轉變，不是這麼排斥協商，建議國內媒體把握機會，與平台建立溝通管道，積極作好準備，全面展開協商談判。

王立達還提到，歐盟在解決新聞與平台的問題上，法律只是其中一環，包括社會氛圍、輿論壓力、政府態度與民眾對該問題的認識程度，其實都非常有關，而谷歌態度改變，就是「法律、政府與社會」三方面努力。

不過，國內媒體如果要與平台展開協商，王立達建議，政府必須先訂定有關新聞媒體的特定財產權機制，新聞媒體才具有法律根據跟平台進行協商，若是走歐盟模式，從權著作鄰接權開始，應該先修跟智慧財產權相關法令，國內對應單位為經濟部財產局去修智慧財產權法。

王立達指出，在政府推動特別立法、妥善設定財產權的同時，新聞媒體也需要與大型數位平台建立溝通談判管道，積極進行廣告分潤的授權協商，因為屬於商業協商性質，政府無法越俎代疱，代替媒體與平台進行協商，而依照法國實際經驗，媒體積極與平台進行協商，提出合理分潤條件，並且要求平台提供各種有關新聞報導的流量、點擊率與廣告收益資料，是歐盟著作鄰接權能夠充分發揮效用的關鍵條件。

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