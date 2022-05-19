小情侶愛愛太大力！他下體腫成「薩克斯風」　女孩羞：啪一聲

▲醫師表示，大部分陰莖骨折的案例都會使用手術治療，以儘快處理傷口。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一對20幾歲的情侶來到泌尿科求診，男孩表情痛苦，經醫師檢查後發現陰莖腫得跟薩克斯風一樣。女孩嬌羞地說，「愛愛的時候太大力，就聽到啪一聲！」醫師一聽就像是陰莖骨折，趕緊安排檢查，經手術順利化解危機。

泌尿科醫師陳偉傑、羅詩修醫師在「泌密會客室」臉書發文，分享這起個案。醫師解釋，所謂的「骨折」是指陰莖勃起時因海綿體充血，外層包覆一層堅韌的白膜，使陰莖更加堅挺，尤其男性在極興奮時，白膜會伸展到最大而變薄，這時若受到外力撞擊，陰莖受力彎折就造成白膜損傷。

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醫師說，這時最常聽到「啪」一聲，血液由白膜破裂處滲出後，海綿體充血狀態消失，而陰莖就立刻軟了下來，接著就會產生腫脹瘀血的外觀，嚴重一點的情況，受損時陰莖可能歪折，男性則會感到痛不欲生。

▼醫師提醒，享受魚水之歡時，切勿過於猛烈並注意姿勢與角度。（示意圖／記者李佳蓉攝）

醫師表示，雖然陰莖骨折發生的案例不多，但有8成是因性行為造成，如不當的體位或是太過粗魯施力，其他可能在夢中或起床勃起時，跌倒或撞到硬物受傷。

醫師提醒，可別因為當下覺得不太痛或是覺得羞恥，而不去就醫，這可是泌尿科的急症，由醫師來判斷比較好；若是錯過治療期，可能造成勃起障礙、排尿困難、陰莖外型無法恢復等，進而影響以後的性生活。

醫師指出，若只有些微疼痛感，沒有瘀血腫脹，將給予止痛消炎藥回家冰敷，禁慾休養數周後會自然恢復；若經檢查後確認白膜破裂、出血、陰莖彎曲等情形，將會立刻送至急診清除血塊並縫合傷口，沒有及時診治，可能影響血液循環導致組織壞死，或是彎折形狀無法恢復。

▼醫師說，雖然陰莖骨折發生的案例不多，但有8成是因性行為造成。（示意圖／記者李佳蓉攝）



醫師提到，大部分陰莖骨折的案例都會使用手術治療，以儘快處理傷口，但可能還是會有後遺症，除了陰莖仍彎曲、勃起時硬度不足，當然也會有心理上的陰影，導致未來想發生性行為時的擔憂。

醫師說，愉悅的性行為有助於男女間的感情，然而陰莖平時軟軟的，只有勃起時才可能會折到，因此在享受魚水之歡時，切勿過於猛烈並注意姿勢與角度。