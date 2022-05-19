12天破71萬　專家喊必做3件事：別當「社會巨嬰」

記者陳俊宏／綜合報導

18日新增8萬5310例本土確診，近12天相加飆破71萬例。對此，毒物科專家招名威提醒民眾，勤洗手、隨身攜帶酒精、回家立刻換下衣物，這些都是生活必要的行為。他也說，醫療量能真的有限，照顧好自己身體，「是我們自己對自己負責任的行為，不要當社會巨嬰！」

招名威在「招名威教授 毒理威廉」臉書提到，如同他上周發文，如果上周沒達到6萬5的案例，下周（也就是本周）將會是疫情的高原期，然而18日就達到8萬5310例本土，今天（19日）只會更多確診數。

招名威說，台灣現在也開始減少居隔天數，一步步的習慣共存，但不表示可以輕視，生活照常、防疫生活也要照常，勤洗手、隨身攜帶酒精、回家立刻換下衣物，這些都是生活必要的行為。

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▼招名威呼籲民眾勤洗手、隨身攜帶酒精、回家立刻換下衣物。（圖／記者屠惠剛攝）



招名威提到，流感的死亡率約1-2%，而Omicron在香港的死亡率是0.75%、紐西蘭0.08%、新加坡是0.05%，台灣有可能低於0.03%，這樣大家還是認為台灣很不OK嗎？要面對共存，台灣民眾到底準備好了嗎？但以下5點都是常見的令人匪夷所思的民眾心態：

1、資訊不足，無端起鬨與抹黑事實

2、搶快篩卻不是真的要用

3、無論無症或輕症都擠爆各醫院

4、每天只在意中重症數及死亡數

5、自己嚇自己的焦慮感

招名威認為，民眾要有判斷意識，面對疫情不是眼不見為淨，更不是啥事都要找急診，你今天只是拉一次肚子，沒有上吐下瀉，你會馬上去掛急診嗎？

招名威強調，醫療量能真的有限，照顧好自己身體，「是我們自己對自己負責任的行為，不要當社會巨嬰！不過真的有很不舒服的情形，是可以尋求醫療協助的，但是請不要過度放大，大家懂我說的吧？希望我們能再一次次挺過難關，台灣人加油，台灣加油！」