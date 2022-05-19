1縣市大雨！明起全台連下4天　冷空氣南下時間曝

▲今南方雲系北移。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

台東縣大雨特報，全台周五起連下4天！中央氣象局預報員趙竑提醒，周五降雨集中在南部、東南部，其他地區也有水氣但較局部；周六到下周三鋒面影響，水氣比較多；而周六有微弱冷空氣南下，北部低溫來到20、21度。

氣象局今天（19日）清晨對台東縣發布「大雨特報」，南方雲系北移影響，易有短延時強降雨，今蘭嶼及綠島有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

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▼今晨0時至5時累積雨量圖。（圖／氣象局）



氣象局也對嘉義縣發布「濃霧特報」，今清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，嘉義縣已出現能見度不足200公尺的現象，雲林及苗栗能見度亦較低，請注意。

趙竑接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天和周五受南方雲系影響，今水氣會稍微比較明顯，特別是南部、東半部和各地山區整天性有局部短暫陣雨或雷雨，其中東半部、恆春半島、蘭嶼和綠島要留意局部大雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



趙竑說，周五降雨集中在南部、東南部，其他地區也有水氣但較局部；周六到下周三鋒面影響，但雨區位置變化較大，周六、周日西半部及基隆北海岸有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，但較局部。

趙竑表示，下周一北部及東半部有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨；下周二、下周三南方水氣又稍微比較多，東半部及南部仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

趙竑指出，周六因水氣較多，加上有微弱冷空氣南下，北部低溫來到20、21度，其他地區維持23度；下周二冷空氣減弱，北部低溫回升至22、23度。