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快篩陽「就醫5大指引」！禁入美食街、試劑要這樣包　QA一次看懂

▲▼COVID-19,新冠肺炎,確診,快篩,陽性,Omicron,疫情,防疫。（圖／記者周宸亘攝）

▲若要前往醫療院所判定確診，應將陽性快篩試劑完整密封。（圖／記者周宸亘攝）

記者楊晏琳／整理報導

「快篩陽＝確診」目前適用對象包括居家檢疫、居家隔離、自主防疫、65歲以上4類人。不過指揮中心建議，65歲以上且非居隔、居檢、自主防疫對象之長者優先透過遠距診療判定，若需親自到院確認檢測結果，則應以夾鏈袋密封試劑、避免出入院內非必要區域，防止感染風險。新制上路，看診領藥流程是什麼、注意事項有哪些？《東森新媒體ETtoday》整理相關QA，一解民眾疑惑。

▲▼65歲以上長輩快篩陽性下一步該怎做（圖／ETtoday製）

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▲65歲以上長輩快篩陽性就醫流程。（圖／ETtoday製）

Q1：快篩陽性＝確診，哪些人適用？

A1：居家檢疫、居家隔離、自主防疫對象，以及65歲以上長者，若快篩呈現陽性，經醫師認定後即可視同確診病例。

此外，居檢、居隔、自主防疫對象若為2歲以下幼兒，雖不符快篩試劑適用年齡，但因故接受檢測者，經醫師評估達醫病共識後，也可視為確診，並請醫師進行通報程序。

Q2：前往診所判別結果時，有什麼要注意的？

A2：無論您是65歲以上長者或親友委託前往認定，請將陽性快篩試劑「以夾鏈袋或塑膠袋密封完整」。指揮中心指揮官陳時中提醒，不要空空帶著或僅用衛生紙、手帕包好，「因試劑上有唾液，唾液可能是汙染物，對大家很危險。」

指揮中心也公布5大就醫指引：

1. 正確戴口罩、遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節、落實手部衛生。

2. 遵循院所規劃之就醫動線與流程。

3. 報到時主動告知院所抗原檢驗結果。

4. 避免與他人交談，除補充水分外，避免飲食。

5. 避免於院內非就醫必要區域活動，請勿進入美食街。

Q3：所有試劑都適用「快篩陽=確診」嗎？

A3：經過衛福部食藥署緊急使用授權（EUA）的快篩試劑才可做為判別工具，其中包含經核准通過的鼻咽快篩及唾液快篩。

而國內目前也開放民眾免專案輸入個人自用「新型冠狀病毒檢驗試劑」，每人不超過100劑，免申請專案核准，每人限輸入一次。核准快篩試劑名單，可前往食藥署家用新型冠狀病毒檢驗試劑專區查詢。

Q4：快篩陽性後流程是什麼？

A4：

居家隔離、居家檢疫、自主防疫3類對象

可透過遠距門診、視訊診療評估，或委由親友帶健保卡及快篩檢測卡匣／片至責任醫療院所由醫師確認；達成共識者由醫師通報上傳，未達共識者可聯繫當地衛生局進一步安排PCR。

65歲以上且非前述3類對象

建議優先採取遠距醫療看診，經醫師通報確診後，即可評估給藥。有疑慮需親自前往醫院或採檢站PCR者，則應遵守指揮中心最新就醫指引，途中勿搭乘交通運輸工具，可自行騎車開車、步行、或由親友接送。

一般民眾

一般民眾不適用「快篩陽＝確診」新制，仍需前往指定採檢地點PCR後，才可認定為確診，途中亦不得搭乘大眾運輸工具。

▲▼快篩陽=確診加給藥QA用圖。（圖／指揮中心提供）

Q5：確診後，什麼條件可以住院或去集檢所？

A5：

醫院

僅限中重症、出生<3個月且有發燒症狀，以及其他疾病經醫師評估有住院需求者才可收治醫院。

加強版集中檢疫所／防疫旅館

無住院需要但不符合居家照護條件之無症狀／輕症確診者，70歲（含）以上，懷孕≥36週，65～69歲之獨居確診者，出生3～12個月高燒超過39度者，皆送往加強版集中檢疫所／防疫旅館，但設有後送就醫的綠色通道。不過，經醫療人員評估適宜者，得居家照護。

居家照護

年齡69歲（含）以下，且符合居家照護條件之無症狀／輕症確診者，採居家照護。不符合條件者，如本人或法定代理人要求希望採居家照護，經醫療人員評估後，得採取居家照護。

▲▼5/17輕重症分流收治原則說明。（圖／指揮中心提供）

Q6：怎麼領藥、看醫生？

A6：針對採居照護的居家個案，指揮中心提供3大預約管道，健康益友APP、居家照護醫療團隊及健保行動快易通，待醫師開立處方箋後，請藥局領藥送到府；也可由「非居家隔離」親友至配賦醫院防疫門診代為看診，評估使用口服抗病毒藥物。

此外，指揮中心也開放醫師針對居家照護者確診者，得以「電話問診」代替或輔助視訊評估及問診，執行口服抗病毒藥物評估及開立。

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