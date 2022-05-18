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美情報高層輪番點出「兩岸俄烏教訓」！楊永明：一中政策改變中

▲▼拜登。（圖／路透）

▲拜登預計將於5月中旬親訪亞洲。（圖／路透）

記者周依儒／綜合報導

美國總統拜登預計將於本月20日出訪亞洲，白宮也針對亞洲的政策進行一系列布局、演說，其中還透過各種不同的訪問、發言及聽證會等，來展現台海兩岸在這次俄烏戰爭中學到什麼教訓。美國新安全智庫（CNAS）更直接針對台海戰爭進行兵棋推演。對此，台大政治系教授楊永明也在Podcast節目《Wow世界熱鬧什麼？》中整理美國近兩周的一系列舉動，更直指「北京被俄羅斯的脆弱嚇到」。

▲點擊收聽《Wow世界熱鬧什麼？》，20分鐘聽懂兩岸俄烏教訓！

自上月30日起，美國特戰司令上將克拉克（Richard Clarke）就先提出，習近平在這次俄烏戰爭當中，應該學到了「攻台四部曲」，其中包括攻佔都城、閃電攻擊、提前應對全球制裁、掌握訊息戰；而後，美國國務院又在本月5日大幅度修改《美台關係現況描述成果清單》（Fact Sheet），刪除了「台灣是中國一部分」、「美國不支持台灣獨立」等段落。對此楊永明也說，中美在台灣議題上的歧見越來越大，美國此舉可看出的確正在改變一中政策，特別是在俄烏戰爭的發展下，美國對台灣可能除了真正建立邦交外，會在經濟、軍事上強化雙邊關係。

▲▼美台。（圖／路透）

▲美國國務院拿掉了《美台關係現況描述成果清單》中的「美國不支持台灣獨立」。（圖／路透）

而後，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（Bill Burns）於本月7日接受《金融時報》訪問時也指出，中國對於俄烏戰爭中所發生的兩個問題深感不安，一個是沒想到俄軍不如往常展現的強大，另一個則是被西方國家制裁的規模震懾到，中國對於統一的決心跟目標沒有改變，雖然和平統一仍是主軸，但必要時也不排除以武力奪取台灣。

▲▼美國國家情報總監（DNI）海恩斯（Avril Haines）是第一位出任該職務的女性官員。（圖／路透）

▲美國國家情報總監（DNI）海恩斯（Avril Haines）分析，即使美國介入支持，中國也會備足軍力拿下台灣。（圖／路透）

本月10日，美國國家情報總監海因斯（Avril Haines）在美國國會上表示，「即使美國介入支持，中國也會備足軍力拿下台灣。」，同時國防情報局（DIA）局長貝里爾中將（Scott Berrier）更指出，台灣在烏克蘭戰爭中學到一些重要的教訓，能有助於台灣增強抵禦中國的能力，像是領導能力、小單位戰術、士官部隊、正確武器系統等訓練都很重要。此外，由美國國安會印太協調官康貝爾（Kurt Campbell）成立的美國新安全智庫（CNAS）也在本月12日進行台海戰爭的兵棋推演。

楊永明指出，拜登與白宮近期一系列的動作有幾個明顯目的，首先就是替亞洲行熱身、釋放訊息，顯現出中美對抗將是拜登此次亞洲行的主軸，二是針對本月22日將在東京舉行的QUAD四方安全對話進行說帖，三則是熱身印太經濟架構。楊永明也分析，即便美台關係近期看似升溫，但後續還是必須得看美國對台的軍售以及對台政策是否真的有改變？還是只是書面上的變化？但可以確定的是，鞏固印太北約絕對是拜登目前首要目標。

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