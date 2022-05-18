直播主煎牛排「起火」狂燒　1致命動作網友看傻：基本常識？

▲Twitch直播主卡倫煎牛排結果整個廚房燒起來。（圖／翻攝自IG、推特）



記者張方瑀／綜合報導

美國佛州一名直播主日前在家中廚房直播煎牛排時，鍋子竟意外起火燃燒，而她下一步竟然是錯誤地將鍋子拿去「澆水」，導致火勢一發不可收拾，整個廚房充滿煙霧，她也不斷罵著髒話大聲呼救，全程都透過鏡頭直播出去。

根據《紐約郵報》報導，住在佛州邁阿密的Twitch直播主卡倫（Kelly Caron）11日在家中廚房一邊煎牛排一邊直播，結果鍋子疑似因為溫度太高開始冒煙，卡倫就先把牛排先夾出來，沒想到鍋子竟然立刻冒出大火。

A Twitch streamer almost burnt down her kitchen in a cooking stream pic.twitter.com/a5OFh53ZYg — Dexerto (@Dexerto) May 11, 2022

心急的卡倫立刻大喊著，「Fxxk！Fxxk！Fxxk！」然後做出一個致命的錯誤動作，就是把著火的鍋子拿到流理臺沖水，果不其然火勢變得更大，整個廚房煙霧瀰漫，她更不斷喊著，「我不知道該怎麼辦，救命啊各位，我真的不知道該怎麼辦！」

卡倫事後表示，家人聽到呼救後立刻打電話叫消防車，而她的手也有輕微燒傷，但是並不嚴重。目前這段影片在推特已經有超過800萬人觀看，許多網友對於她不知道該如何在第一時間處理廚房失火感到非常驚訝，「如果不知道基本常識，就不該下廚。」

依照防災守則，若是廚房鍋具起火，第一時間就是利用鍋蓋，立刻將鍋子蓋住。最忌諱的就是在廚房使用水來滅火，因為起火的油會浮在水面上，讓火勢更加一發不可收拾，但火勢要是太大，最好的方法還是立刻離開廚房，並打電話給119求救。