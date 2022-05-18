運彩營運一家獨大幕後揭密？周玉蔻：柯建銘前助理涉入關切！

圖、文／寶島聯播網《新聞放鞭炮》節目提供

台灣運動彩券，六月即將進行營運商招標，歷經馬政府時代第一屆台北富邦，第二屆的中信與威剛，今年六月即將進行「下個十年」第三屆招標。長期關注教育文化與體育議題的民進黨立委張廖萬堅，今天（18日）上周玉蔻廣播節目「新聞放鞭炮」時，提到全球86%的國家，都採取自由開放市場發行運彩，台灣卻採取「特許模式」只有一家營運商，周玉蔻更爆料表示，有相關人士私下透露，民進黨團總召柯建銘的前助理張登瑞介入其中，但張登瑞表示，自己已經離開柯建銘辦公室多年，從未以柯總召名義對外處理任何事，也尊重主管單位對運彩開放經營與否的主導權，否認介入此案！

張廖萬堅在節目中表示，英國的運動彩券是完全開放市場，1994年開始發行，1996年亞特蘭大奧運中，英國拿下金銀銅共15面獎牌，排名36名，當時運彩的銷售大約一年兩億元，直到2012年倫敦舉辦奧運，運彩銷售額提高到一年一百多億，英國選手當年拿下29金17銀，19銅，共65面獎牌，世界排名第三，「由此可見，運彩銷售對於挹注運動選手的重要！」

張廖萬堅更提出數據表示，地下賭盤坊間傳聞一年三千多億，甚至還有人說五千多億，但是政府合法銷售的管道最有保障，地下賭盤還得防組頭落跑，儘管如此，還是有為數不少的民眾要下注地下賭盤，對於運動賽事一向很關切的張廖萬堅表示，自己看過很多留言，每次到了賽事最緊張好玩的時刻，運彩發現情勢不對就會鎖盤，營運商包贏不包輸，因此，很多下注的資金，就流到了地下賭盤，「未來只有把餅做大，提高運彩銷售金額，體育選手受利，對經銷商也更有利！」

主持人周玉蔻更在節目中驚爆，民進黨很多關心運動賽事的委員，都在質詢這個案子，但卻都得不到正面回應，「還有一個民進黨的高官跟我說，這個問題講出來會粉身碎骨，因為中間涉及利益，而且可能不分藍綠！」周玉蔻質疑，中信金內部可能有人介入此事，因為有相關人士私下點名民進黨總召柯建銘的前助理張登瑞，曾為限制運彩開放議題介入關切。

周玉蔻還爆料表示，「怪不得民進黨有一個高官，也是現任的閣員跟我說，蔻姐，這件事妳去擋人家財路，妳會粉身碎骨，我聽到這些話就更想追究！」張廖萬堅說，第一屆台北富邦做到賠錢而退出，朝野就有聲音，應該要仿照國外開放多家營運商，但體育署的理由是，第一家做不下去，如果再開放兩家瓜分，會更做不下去，但是現在第二家做十年後已經做起來，甚至開始賺錢，現在第三屆招標，可以開放多家營運商競爭，品質和規模都可以變大，實在沒有不開放的理由，周玉蔻更質疑，民進黨立委已經提出這麼多質疑，民進黨政府卻仍置之不理，「我強烈懷疑，就是被一個人『卡』，就是張登瑞，張登瑞過去的老闆就是柯建銘！」

而周玉蔻更在節目中聲聲喊話，希望邀請張登瑞上節目受訪，張廖萬堅也強調，只有開放運彩多家經營才足以釋疑，並表態會要求政府相關單位，針對此事來好好討論，畢竟運動彩券的營收，攸關台灣體育選手的挹注經費，若是此次招標，營運商還是只有一家，恐怕「關說論」難以平息。而張登瑞則透過簡訊回覆，自己離開柯總召辦公室巳經18年了，鄭重聲明從未以柯總召的名義在外處理任何事情，運彩發行是否開放，應由主管機關和專業人士回歸專業討論，現行發行的中信或威剛，並沒有委託他對運彩未來的發行表達任何立場，他也絕對沒有接觸任何官員。而柯建銘接受訪問時則表示，運彩由教育部主管，是否開放第二家經營這個議題，他知道有委員質詢這件事，但要不要開放還是教育部的決定，他從來沒有介入關心，「去問體育署就好啦，看有沒有人去關心這樣比較快，體育署長是誰我還搞不清楚咧！」