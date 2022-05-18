　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

運彩營運一家獨大幕後揭密？周玉蔻：柯建銘前助理涉入關切！

運彩營運一家獨大幕後揭密？周玉蔻：柯建銘前助理涉入關切！（圖／寶島聯播網《新聞放鞭炮》節目提供）

圖、文／寶島聯播網《新聞放鞭炮》節目提供

台灣運動彩券，六月即將進行營運商招標，歷經馬政府時代第一屆台北富邦，第二屆的中信與威剛，今年六月即將進行「下個十年」第三屆招標。長期關注教育文化與體育議題的民進黨立委張廖萬堅，今天（18日）上周玉蔻廣播節目「新聞放鞭炮」時，提到全球86%的國家，都採取自由開放市場發行運彩，台灣卻採取「特許模式」只有一家營運商，周玉蔻更爆料表示，有相關人士私下透露，民進黨團總召柯建銘的前助理張登瑞介入其中，但張登瑞表示，自己已經離開柯建銘辦公室多年，從未以柯總召名義對外處理任何事，也尊重主管單位對運彩開放經營與否的主導權，否認介入此案！

張廖萬堅在節目中表示，英國的運動彩券是完全開放市場，1994年開始發行，1996年亞特蘭大奧運中，英國拿下金銀銅共15面獎牌，排名36名，當時運彩的銷售大約一年兩億元，直到2012年倫敦舉辦奧運，運彩銷售額提高到一年一百多億，英國選手當年拿下29金17銀，19銅，共65面獎牌，世界排名第三，「由此可見，運彩銷售對於挹注運動選手的重要！」

張廖萬堅更提出數據表示，地下賭盤坊間傳聞一年三千多億，甚至還有人說五千多億，但是政府合法銷售的管道最有保障，地下賭盤還得防組頭落跑，儘管如此，還是有為數不少的民眾要下注地下賭盤，對於運動賽事一向很關切的張廖萬堅表示，自己看過很多留言，每次到了賽事最緊張好玩的時刻，運彩發現情勢不對就會鎖盤，營運商包贏不包輸，因此，很多下注的資金，就流到了地下賭盤，「未來只有把餅做大，提高運彩銷售金額，體育選手受利，對經銷商也更有利！」

主持人周玉蔻更在節目中驚爆，民進黨很多關心運動賽事的委員，都在質詢這個案子，但卻都得不到正面回應，「還有一個民進黨的高官跟我說，這個問題講出來會粉身碎骨，因為中間涉及利益，而且可能不分藍綠！」周玉蔻質疑，中信金內部可能有人介入此事，因為有相關人士私下點名民進黨總召柯建銘的前助理張登瑞，曾為限制運彩開放議題介入關切。

周玉蔻還爆料表示，「怪不得民進黨有一個高官，也是現任的閣員跟我說，蔻姐，這件事妳去擋人家財路，妳會粉身碎骨，我聽到這些話就更想追究！」張廖萬堅說，第一屆台北富邦做到賠錢而退出，朝野就有聲音，應該要仿照國外開放多家營運商，但體育署的理由是，第一家做不下去，如果再開放兩家瓜分，會更做不下去，但是現在第二家做十年後已經做起來，甚至開始賺錢，現在第三屆招標，可以開放多家營運商競爭，品質和規模都可以變大，實在沒有不開放的理由，周玉蔻更質疑，民進黨立委已經提出這麼多質疑，民進黨政府卻仍置之不理，「我強烈懷疑，就是被一個人『卡』，就是張登瑞，張登瑞過去的老闆就是柯建銘！」

而周玉蔻更在節目中聲聲喊話，希望邀請張登瑞上節目受訪，張廖萬堅也強調，只有開放運彩多家經營才足以釋疑，並表態會要求政府相關單位，針對此事來好好討論，畢竟運動彩券的營收，攸關台灣體育選手的挹注經費，若是此次招標，營運商還是只有一家，恐怕「關說論」難以平息。而張登瑞則透過簡訊回覆，自己離開柯總召辦公室巳經18年了，鄭重聲明從未以柯總召的名義在外處理任何事情，運彩發行是否開放，應由主管機關和專業人士回歸專業討論，現行發行的中信或威剛，並沒有委託他對運彩未來的發行表達任何立場，他也絕對沒有接觸任何官員。而柯建銘接受訪問時則表示，運彩由教育部主管，是否開放第二家經營這個議題，他知道有委員質詢這件事，但要不要開放還是教育部的決定，他從來沒有介入關心，「去問體育署就好啦，看有沒有人去關心這樣比較快，體育署長是誰我還搞不清楚咧！」

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
對蔡英文大小聲「不然不要去啊！」　他還原爭執過程
北市中小學下週遠距教學　幼稚園仍要到校
快訊／張善政殺出選桃園市長　羅智強回應了
北市中小學停實體課　家長無法請假「可送專責照顧班」
快訊／肯德基「不賣蛋撻」網炸鍋　業者回應了
威力彩9.5億中獎人曝光！　北市女花100元中大獎
快訊／高雄宣布高中以下停實體課　幼兒園「這三天」全面遠距
確診破8萬　柯文哲：很多市民快篩陽「默默在家隔離」不做PCR
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／蔡英文啟動民進黨組織系統　助民眾照護！減緩醫療前線壓力

朱立倫曝選張善政原因　「我比誰都更想桃園贏」

「果然沒看錯！」張善政半路殺出選桃園　她：老狗玩不出新把戲

聽到羅智強未被提名選桃市長　柯文哲狂呵呵笑：不是因為拜訪我吧

北市中小學下週遠距教學　幼稚園仍要到校！教育局：自主學習有困難

快訊／張善政殺出選桃園市長　羅智強回應下一步

運彩營運一家獨大幕後揭密？周玉蔻：柯建銘前助理涉入關切！

北市中小學下週遠距上課　蔡炳坤：家長無法請假「可送專責照顧班」

北市停課真相　柯文哲：單日2萬學生請防疫假

柯文哲曝北市專責病房數達2508個「創歷史新高」　空床還剩859床

強尼戴普聽安珀赫德談「床上大便」笑粗乃　出庭見「粉絲狂歡呼」幹話：都我親戚啦

嗆開單女警「菜鳥X你媽」　男開車門怒撞！父：賣阿餒

HowHow狂嘶吼「鄧福如，叉子咧」　老婆美聲回敬：找不到關我屁事！

劉在錫「二度失誤」潑她滿臉墨　宋智孝畫愛心示愛金鍾國

槍擊犯恨台灣闖教會掃射　釀1死5傷台裔勇醫擋彈亡

陳零九「近期不玩狼人殺了」吐心聲　染疫罹恐慌症「曾要吃鎮靜劑才能錄影」

比特犬遭棄養餓到站不穩　瘦成皮包骨見人搖尾求救

少女時代宣布「8人完全體回歸」！　時隔5年推新專…快來回味舞台～

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

貪心婦人買便當狂拿餐具　2疊碗2大把筷「賺到百元」

快訊／蔡英文啟動民進黨組織系統　助民眾照護！減緩醫療前線壓力

朱立倫曝選張善政原因　「我比誰都更想桃園贏」

「果然沒看錯！」張善政半路殺出選桃園　她：老狗玩不出新把戲

聽到羅智強未被提名選桃市長　柯文哲狂呵呵笑：不是因為拜訪我吧

北市中小學下週遠距教學　幼稚園仍要到校！教育局：自主學習有困難

快訊／張善政殺出選桃園市長　羅智強回應下一步

運彩營運一家獨大幕後揭密？周玉蔻：柯建銘前助理涉入關切！

北市中小學下週遠距上課　蔡炳坤：家長無法請假「可送專責照顧班」

北市停課真相　柯文哲：單日2萬學生請防疫假

柯文哲曝北市專責病房數達2508個「創歷史新高」　空床還剩859床

桃園這裡免費發900劑快篩！關公面前共同抗疫　現場排隊人龍曝

快訊／蔡英文啟動民進黨組織系統　助民眾照護！減緩醫療前線壓力

朱立倫曝選張善政原因　「我比誰都更想桃園贏」

花1萬5租屋「被房東當全職管家」　網見薪資、工作傻眼：快搬走

台中+6770！再增2死...設置大型篩檢站　5／30起幼童施打疫苗

滿7天解隔！確診哥「卯起來做1事」尷尬了：能出門嗎　PTT傻爆眼

基隆+2425！6歲以下幼童增152人確診　全市國小疫苗接種1396人

南港輪胎改選董事！　林學圃長女、侯西峰次女當選

台東+699！人口密集機構群聚案　衛生局積極監控

「果然沒看錯！」張善政半路殺出選桃園　她：老狗玩不出新把戲

老婆拍情慾片..男歌手質問：有沒有呻吟？　她留陰影淚崩「回家像A片那樣碰我」

政治熱門新聞

快訊／北市暫停到校規則出爐！　國九、高三23日起遠距教學至畢典

快訊／加強防疫！柯文哲拍板：北市國小、國中、高中「下週遠距上課」

快訊／羅智強出局　國民黨今擬徵召張善政出戰桃園市長

北市中小學將停課2周？她曝「3可能方案」

保單之亂看不下去了　蘇貞昌：已核保就要理賠

中小學23日起「暫停到校2週」？北市最快明公布

懶人包／沒收到居隔書怎麼辦？　全國對應措施一次看

他敢對蔡英文大小聲「不然不要去啊！」　張惇涵還原爭執過程

退將夫人「特權探病」飆罵護理師15分鐘　馮世寬怒轟TMD：真不像話

柯文哲：很多人快篩陽「默默在家隔離」不做PCR

陳時中稱「沒篩就沒確診」醫護炸鍋　她心寒：這仗怎麼打？

哪裡拿得到「公費清冠一號」？　北市領藥方式總整理

篩了醫療會崩盤！　陳時中「一句話」她氣炸：出來道歉

快訊／張善政殺出選桃園市長　羅智強回應下一步

更多熱門

相關新聞

監院通傳會人事案　立院預計24日投票表決

監院通傳會人事案　立院預計24日投票表決

民進黨立法院黨團總召柯建銘16日表示，立法院預計在24日上午舉行監察院副院長被提名人李鴻鈞同意權行使的投票，當天下午則進行國家傳播通訊委員會（NCC）3名委員被提名人同意權行使的投票，希望朝野都能團結一致，好好完成憲法賦予立法院的義務，方為國家之福。

民眾排隊領快篩遭諷「乞丐」　徐巧芯怒批：綠營側翼沒下限

民眾排隊領快篩遭諷「乞丐」　徐巧芯怒批：綠營側翼沒下限

林宜瑾：運彩開放第二家　才能把餅做大

林宜瑾：運彩開放第二家　才能把餅做大

評顏清標「脫產顏寬恒」遭求償　周玉蔻：合理懷疑

評顏清標「脫產顏寬恒」遭求償　周玉蔻：合理懷疑

國民黨質疑快篩採購　柯建銘：有證據就提告

國民黨質疑快篩採購　柯建銘：有證據就提告

關鍵字：

運彩台灣運動彩券新聞放鞭炮周玉蔻柯建銘張廖萬堅

讀者迴響

熱門新聞

肯德基重大聲明！　「正式與蛋撻劃分界線」

小嫻分手內幕曝光！「金剛2態度」讓她徹底心寒

桃園1家確診、13人領100萬理賠金！　「可還車貸了」

趙小僑宣布懷孕了！「典典寶寶」目前30週

快訊／本土暴增8萬5310例「再創新高」！

鬼鬼爆4年情斷禾浩辰！《營業中》不見顏佑庭

安珀赫德嗆強尼戴普著迷大便

尪性慾旺「結婚22年天天行房」人妻崩潰哭訴

金剛曾交往港星3年住豪宅「還曖昧波霸」！

快訊／北市暫停到校規則出爐！　國九、高三23日起遠距教學至畢典

快訊／蕭敬騰宣布「不再報名金曲獎」　入圍名單沒有他...親揭背後原因

10億董娘淪低收　老公為小三逼裸離

快訊／台南「吸金超跑男」　老家遭槍擊

納豆失憶拒復健！王偉忠5秒神救援

以為漏尿！2寶媽「狂流神秘液體」　醫一照驚：第三期了

更多

最夯影音

更多
強尼戴普聽安珀赫德談「床上大便」笑粗乃　出庭見「粉絲狂歡呼」幹話：都我親戚啦

強尼戴普聽安珀赫德談「床上大便」笑粗乃　出庭見「粉絲狂歡呼」幹話：都我親戚啦
嗆開單女警「菜鳥X你媽」　男開車門怒撞！父：賣阿餒

嗆開單女警「菜鳥X你媽」　男開車門怒撞！父：賣阿餒

HowHow狂嘶吼「鄧福如，叉子咧」　老婆美聲回敬：找不到關我屁事！

HowHow狂嘶吼「鄧福如，叉子咧」　老婆美聲回敬：找不到關我屁事！

劉在錫「二度失誤」潑她滿臉墨　宋智孝畫愛心示愛金鍾國

劉在錫「二度失誤」潑她滿臉墨　宋智孝畫愛心示愛金鍾國

槍擊犯恨台灣闖教會掃射　釀1死5傷台裔勇醫擋彈亡

槍擊犯恨台灣闖教會掃射　釀1死5傷台裔勇醫擋彈亡

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面