俄戰車「開進地雷區」炸爛　下輛竟然跟著來！12秒連環爆畫面曝

▲ 俄軍戰車接連引爆地雷,炸成廢鐵。(圖/翻攝自Reddit)

記者陳宛貞/綜合外電報導

俄羅斯揮兵烏克蘭近3月以來,頻頻傳出官兵厭戰、後勤不善問題。網路論壇上瘋傳的空拍畫面可見,二輛俄軍戰車先後開進烏克蘭地雷區,過沒幾秒相繼爆炸,竄出大量濃煙,瞬間燒成廢鐵,更引發眾多網友揶揄。

Two Russian BMPs enter a minefield, the first one hits a mine, second one drives full speed into another. pic.twitter.com/03B93JPMnL