俄戰車「開進地雷區」炸爛　下輛竟然跟著來！12秒連環爆畫面曝

▲ 俄軍戰車接連引爆地雷，炸成廢鐵。（圖／翻攝自Reddit）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯揮兵烏克蘭近3月以來，頻頻傳出官兵厭戰、後勤不善問題。網路論壇上瘋傳的空拍畫面可見，二輛俄軍戰車先後開進烏克蘭地雷區，過沒幾秒相繼爆炸，竄出大量濃煙，瞬間燒成廢鐵，更引發眾多網友揶揄。

Two Russian BMPs enter a minefield, the first one hits a mine, second one drives full speed into another. pic.twitter.com/03B93JPMnL — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 16, 2022

這段影片17日在網路論壇Reddit的烏克蘭戰爭影片版上曝光，可見一輛俄軍BMP-1步兵戰車似乎已經因地雷而動彈不得，上方冒出陣陣煙霧，而畫面左方另一輛戰車快速前進，疑似打算超車，沒想到就在二輛戰車並排時引爆另一枚地雷，下秒爆出火光及大量灰煙，接著又發生多次爆炸，戰車殘骸也噴向空中，過程全被烏克蘭無人機拍下。

這段約12秒的畫面引發熱烈討論，網友紛紛留言表示，「所以為什麼要離一輛剛爆炸的BMP那麼近」、「我猜他以為前面那輛是被砲彈擊中」、「第一輛就是個警告，告訴你是時候後退或跳車投降」、「第一輛顯然是在計畫好的路線上，我想第二輛可能以為偏離正常路徑就是安全的，還把油門踩到底，但加速也躲不過地雷」。

根據英國國防部15日發布的最新烏俄戰情報告，儘管俄軍在戰爭初期取得小規模進展，但佔領的土地過去1個月內未能取得實質性擴張，高耗損仍在持續，部署烏國的地面部隊可能已損失1/3，且在頓巴斯地區的攻勢已失去氣勢。

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