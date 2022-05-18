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爸爸殺了親爹！她崩潰提告「還要開棺驗屍」　爭家產扯出恐怖內幕

▲▼殺人,兇殺,謀殺,恐怖,驚悚（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲土耳其一名女子和姊姊爭奪家產，竟扯出驚人的家庭秘辛。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

土耳其穆拉省（Muğla）發生驚人案件，婦女貝琳（Berrin N）為了爭取家產，與姊姊爆發激烈爭執，對方一怒之下抖出家族內幕，她這才知道，自己原來是媽媽的私生女，多年來以為是「父親」的男人，殺害了自己的親生爸爸。貝琳憤怒不已，不僅提出親子鑑定訴訟，還要求把親爹的墳墓打開、檢驗DNA。

綜合外媒報導，貝琳9歲那年，「父親」米哈爾（Mahir A）鋃鐺入獄，但她一直都不知道原因，直到數十年後，同母異父的姊姊脫口而出，才得知真相。

原來，貝琳母親法特瑪（Fatma A）與村長穆斯塔法（Mustafa Uyanik）發生婚外情，並且生下了貝琳。正牌老公米哈爾完全不知情，一直把貝琳當成親生女兒撫養長大，但日子久了以後，也開始懷疑妻子外遇，最終在一次跟蹤後，當場抓到老婆及情夫偷情，一怒之下殺死穆斯塔法，並於1982年自首。

貝琳表示，媽媽直到數年前去世前，都沒有說出真相。她提告後，法院下令進行DNA檢測，果然發現自己與米哈爾沒有任何血緣關係。但是，目前尚不清楚姊姊是如何得知一切。

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