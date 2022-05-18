實施擴建工程！工人一挖驚呆　宜蘭大學再挖出「歷史文物」嗨翻了

▲「宜蘭農校遺址」再挖出歷史文物，圖為琉璃管珠(金珠)。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

國立宜蘭大學日前於「電資學院擴建工程」建築基地，再度發掘出土文化遺物及生態遺留，主要發現有二處墓葬及部分遺物，目前仍持續進行搶救發掘作業。校方表示，宜蘭大學重視校園考古遺址的歷史文化意涵，並致力於出土文物的保存、典藏；此次發掘出土，有利於對蘭陽平原先民歷史人文的研究、了解與文物保護，同時也累積了對遺址的豐厚情感。

宜蘭大學為全國唯一大學校園列冊遺址，當年沿襲學校舊名而稱作「宜蘭農校遺址」。神農校總區的所在地於民國15年創建校時，就曾發現十三行文化舊社類型文物，年代距今約400年前後，極可能是口傳認知與歷史記載的『擺厘舊社』遺址。

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宜蘭大學表示，2000年及2006至2007年進行校內建設工程施工時，發現大量考古文物，宜蘭農校遺址才得以呈現於世人眼前，其中以墓葬中出土3件陪葬魚形金屬編物(俗稱金鯉魚)最為特殊。

▲銅環。（圖／記者游芳男翻攝）

宜蘭大學於2016年在挖掘地點設立解說牌復刻出土圖騰鑲嵌做為紀念、2018年舉辦「穿越時空.倒轉400年」宜蘭農校遺址影片發布暨裸眼3D展示會、2019年舉辦「歸來˙宜蘭農校遺址微展」讓出土文物能夠「回娘家」，透過與宜蘭縣政府文化局合作，將這些珍貴的文化資產帶回校內展示與推廣。

不僅如此，2020年也設置「宜蘭農校遺址文化層」常設展示區，重現400年前噶瑪蘭族的生活樣貌；而今(2022)年計畫建置噶瑪蘭文化廊道，藉由學校的展出平台連結，讓在地民眾與全校師生重新看見過去噶瑪蘭族人生活過的痕跡，更進一步認識噶瑪蘭文化。

▲銅鈴。（圖／記者游芳男翻攝）

宜蘭大學提到，經過這幾年的努力，宜大校園就是座博物館，未來更規劃在校內建置可以典藏、展示文化資產的博物館，期盼藉此推動在地知識傳遞，同時深化地方人文價值與素養。

▲墓葬。（圖／記者游芳男翻攝）