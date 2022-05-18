拜登訪韓將前往三星半導體廠　會晤尹錫悅達90分鐘　強化美韓合作

▲拜登20日訪韓，同時將於隔日會晤南韓新任總統尹錫悅。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

美國總統拜登將於20日下午抵達南韓，在南韓進行為期3天2夜的訪問，屆時在韓的主要行程將構築在維持美韓兩國外交、經濟、國防安全，除了會晤南韓總統尹錫悅，訪韓首日將前往三星電子的半導體工廠，晚餐拜會南韓4大財閥首長，同時考慮前往兩韓軍事緩衝區（DMZ），並會晤南韓前總統文在寅。

根據《韓聯社》，南韓總統辦公室今（18）日下午指出，美韓元首峰會將於21日下午，在首爾市龍山區總統辦公室（前國防部新大樓）5樓召開，預計為期90分鐘，而拜登到訪南韓的3天2夜預計入住首爾市龍山區梨泰院的「首爾君悅飯店」（Grand Hyatt Seoul）。

拜登20日下午抵達南韓後，預計第一個行程將會前往京畿道平澤市參觀三星電子的半導體工廠，傳出當局檢討由三星電子副會長李在鎔安排拜登參觀，而尹錫悅是否同行將受外界矚目。美國拜登政府近來專注將半導體等尖端產業供應鏈擴編為以盟友為中心，而南韓是美國在半導體產業上的主要合作夥伴。

在結束半導體廠參訪行程後，拜登也考慮前往位於附近的駐韓美軍基地「韓福瑞營」（Camp Humphreys）。

▲拜登將成為南韓總統辦公室遷移至首爾龍山後的首位正式外賓。（圖／達志影像／美聯社）

南韓政府考慮，21日當天將在首爾國立中央博物館進行晚宴，屆時將邀請三星電子副會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨、SK集團會長崔泰源出席，同時也包括陪同拜登訪韓的部份美國企業人士。

另外，拜登也考慮在此次訪韓時前往位於南北韓邊境的軍事緩衝區（DMZ）。美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示，DMZ是過去美國總統訪韓時的必訪地點，目前當局正在完成拜登訪韓時行程的細部規劃。

目前也傳出拜登主要邀請，在訪韓時會晤南韓前總統文在寅。部份媒體推測，美國有可能計畫邀請卸任的文在寅擔任「北韓特使」，安撫北韓（朝鮮）重啟對話。

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