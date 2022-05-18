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烏克蘭退出談判　總統顧問批俄羅斯「心態有問題」：停在刻板思維

▲▼烏克蘭總統顧問波多利雅科。（圖／達志影像）

▲烏克蘭總統顧問波多利雅科。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合報導

俄烏戰爭持續至今已邁入第3個月，不過卻毫無任何協議停戰的跡象。先前俄羅斯外交部副部長魯登科（Andrei Rudenko）表示，烏克蘭實際上已退出談判進程。對此，烏克蘭總統澤倫斯基的顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）透露，有鑑於俄羅斯的心態仍停留在刻板的思維，因此烏克蘭暫停與烏克蘭的談判。

根據《CNN》，波多利雅科於當地時間17日透過烏克蘭的電視台表示，烏克蘭之所以暫停與俄羅斯談判，乃因莫斯科當局仍處於「刻板的思維模式」中，根本尚未體認到這場戰爭已不再依據他們的規則、計劃和時間表來發展。

波多利雅科表示，自從俄烏兩國代表團在土耳其伊斯坦堡會晤以來，並沒有為停戰帶來任何變化、沒有具體進展，然而烏克蘭對於俄軍的專業抵抗能力正在增長，這也是為何俄軍不可能實現其軍事目標的原因。

波多利雅科堅決表現出，烏方拒絕割讓任何領土的決心，「若我們不割讓些那裡的領土，戰爭就不會結束。這對我們烏克蘭來說是無法被接受的，也不為烏克蘭社會所接受。《新明斯克協議》（Minsk-2）可以由任何一位總統簽署，但澤倫斯基總統是不會簽署的，因為該協議只是將戰爭推遲個1至2年，甚至更具破壞性。」

據悉，《新明斯克協議》由德國、法國、俄羅斯、烏克蘭等4國領導人於2015年在白俄羅斯（白羅斯）首都明斯克簽署，協議賦予烏東親俄分離主義份子所控制的頓涅茨克、盧干斯克地區極大的自治權。

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