南韓總統尹錫悅確定加入IPEF　將參加24日視訊峰會

▲南韓總統尹錫悅16日在國會發表上任以來首場施政演說。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

美國總統拜登計畫24日會晤日相岸田文雄時，宣布成立、啟動由美國所主導的經濟組織「亞太經濟架構」（IPEF），在半導體、電池等核心產業供應鏈排除中國。對此，南韓總統辦公室今（18）日表示，總統尹錫悅確定將以會員資格，出席IPEF成立宣言領導人視訊會議。

根據《韓聯社》，南韓政府先前已積極檢討加入美國所主導的IPEF，同時與美國等相關國家持續展開協議，尹錫悅計畫拜登20日訪韓、21日在首爾召開美韓元首峰會時，表達對於IPEF上路的積極支持，同時表達南韓加入的意願。

拜登預計22至24日造訪日本期間，透過發表宣言讓IPEF正式上路。

據悉，尹錫悅本月16日在就任後首場國會施政演說時就強烈表達推動南韓加入IPEF的意願，表示拜登本週訪韓時，計畫將與拜登討論如何透過加入IPEF強化在全球供應鏈上的合作。

南韓新任外交部長朴振（박진）曾於昨（17）日表示，美韓元首峰會上很有可能討論南韓加入IPEF等議題。

報導分析，由於美國計畫透過成立IPEF來與中國所主導的區域全面經濟夥伴協定（RCEP）相抗衡，在評價上具有反中聯盟的性質，因此若南韓計畫正式加入IPEF，如何化解與中國在維持關係上的危機，將會是尹錫悅政府往後的重要課題。

朴振表示，在地緣政治與秩序上，中國對IPEF抱持擔憂。

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