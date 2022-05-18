美軍機「險撞UFO」至少11次　最新解密影片曝！不明圓球高空飛過

▲美軍飛官目睹不明圓球從眼前劃過。

記者吳美依／綜合報導

美國國會睽違50年舉辦不明飛行物體（UFO）聽證會，五角大廈官員17日展示解密影音，在一段簡短而搖晃的影片中，一個不明圓球從飛官眼前高速通過，而海軍情報局副局長布雷（Scott Bray）坦言，「我無法解釋這個物體是什麼」，他還透露，美國軍機與這些不明空中現象（UAP）至少11次「差點相撞」。

▲五角大廈公布UAP影音。（圖／翻攝自YouTube）

美國官方通常以「不明空中現象」（UAP）指涉UFO相關事件。 《福斯新聞》報導，除了上述影片，五角大廈還提供其他影音，只見一個三角形在夜空中閃耀。布雷表示，發光三角形好一段時間都無法解釋，但最終被證實為無人機。

布雷透露，美軍目前尚未嘗試與之溝通，他也強調，許多不明空中現象的目擊通報及數據品質低落，難以得出「關於UAP本質及意圖的明確結論」。

▲不明三角物體在夜空中閃爍，但美軍表示，後來已被證實為無人機。

議員卡森（André Carson）警告，「不明空中現象是潛在的國安威脅，它們必須被這樣看待。太久以來，其汙名化阻礙了良好的情報分析。飛行員避免通報，或者通報後被嘲笑。官員也把這個問題推到幕後，或者完全掩蓋起來，擔心國安界抱持懷疑態度。」

議員克勞福德（Rick Crawford）說，「情報界對納稅人負有重大責任，必須避免潛在對手，例如中國或俄國，透過預料之外的新科技給我們驚喜。情報界必須在解決國安已知威脅，以及避免科技意外之間取得平衡。」

美國政府一份2021年的報告指出，在2004-2021年間，當局記錄144起不明空中現象通報，儘管可能「缺乏單一解釋」，但不論機密或公開報告，目前都沒有排除外星生物的可能性。其他可能性包括鳥、氣球等物體，冰晶（ice crystals）等自然大氣現象，五角大廈機密計畫，甚至中俄等國的競爭科技。