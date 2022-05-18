周文偉房間照曝光！警半夜破門搜索　室友嚇壞：他很善良

▲周文偉的室友室友戴維斯（Jourdin Davis）在網路上曝光他的房間。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

美國加州橘郡拉古納伍茲市（Laguna Woods）爾灣台灣長老教會15日發生槍擊案，造成1人死亡、5人受傷，台裔槍手周文偉（David Chou）目前已遭警方逮捕。周文偉的住處也在網路上曝光，他的室友表示，當天凌晨警方敲門進入搜索，但他的印象中周文偉是個善良的人，「我的室友在教堂開槍殺人，我真的要吐了。」

住在拉斯維加斯的周文偉在2月時搬入一套有四間臥室公寓的其中一間房，他的室友戴維斯（Jourdin Davis）表示，周文偉是個善良、安靜的人，經常和人分享食物，甚至做飯給室友吃，他也自稱是基督徒，並在轎車的車頂上用膠帶貼了一個十字架圖案，但從不談論宗教。

▲戴維斯表示周文偉的作息很正常，每天回家、睡覺、洗澡、上班一再重複。（圖／翻攝自推特）



戴維斯說，周文偉的作息很正常，每天回家、睡覺、洗澡、上班一再重複。不過，大約在案發兩個星期前，周文偉才第一次談到台灣，戴維斯說，周文偉覺得台灣政府很腐敗，對於台灣擁護領導人感到非常厭惡，「他讓自己看起來像是一個政治難民。」

戴維斯在臉書表示，執法部門在16日凌晨1時左右敲門要求進入周文偉的房間，「我的室友在教堂殺人，並用槍打傷了另外五個人，他現在被拘留了，而這件事也上了新聞，我想我真的要吐了。」他也在網路上曝光了警方的搜索票和周文偉房間凌亂的畫面。

▲戴維斯表示警方是在16日凌晨1時持搜索票進入。（圖／翻攝自推特）



戴維斯事後接受News8訪問時指出，他根本不知道周文偉有槍，但相信仇恨確實可能是動機，「我不得不說，這可能是事實，尤其是當他告訴我，他離開台灣是因為他不喜歡那裡的政治局勢時，他說他絕對不想跟台灣扯上任何關係。」

警方正在針對周文偉家中搜出的筆記型電腦進行調查，而根據當局說法，他闖入教堂時攜帶兩把在拉斯維加斯合法購買的9毫米手槍，另外三個包包裡還裝有4個汽油彈和額外的彈匣。目前周文偉面臨5項殺人未遂、4向非法持有爆裂物和1項持槍謀殺罪名，很有可能被判死刑。

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