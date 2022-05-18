立委憂國中會考生隱匿染疫「考場不安全」　教育部：蓋牌取消考試資格

▲國中會考本週末登場，立委擔心有考生確診卻蓋牌參加考試 。（圖／記者李毓康攝）

記者許敏溶／台北報導

國中教育會考將在本週末（21日、22日）舉行，教育部規定，確診尚未解隔離，或快篩陽性且未經或未獲PCR結果考生，一律不得應考，但立委萬美玲今（18日）在立法院質詢時指出，部分考生不想補考而隱匿確診，恐怕第二類備用試場比一般試場還安全，教育部次長林騰蛟重申，若考生蓋牌將取消考試資格。

今年國中會考共19萬9318人報考，為少子化衝擊以來首度跌破20萬人，而今天立法院邀請教育部等單位審議「學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣條例部分條文修正草案」，立委萬美玲在質詢時指出，擔心有考生隱匿確診參加國中會考，導致一般考場更不安全。

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▲教育部次長林騰蛟（左）重申，會考學生蓋牌將取消應考資格。（圖／記者許敏溶攝）

目前教育部規定，包括確診還沒有解隔離、快篩陽但未經PCR檢驗、快篩陽性但PCR結果還沒出來的考生，不得參加國中會考，但萬美玲指出，這看來很理想，現實卻很難執行，教育部如何掌握人數，若考生快篩陽若沒去PCR，或者不願快篩，還是參加國中會考，將會導致第二類備用試場比一般試場還安全。

林騰蛟則回應，對於確診考生、居家隔離、居家檢疫等考生人數，教育部會跟CDC勾稽，也會跟各縣市政府確認相關人數，目前對於三類考生（確診還沒有解隔離、快篩陽但未經PCR檢驗、快篩陽性但PCR結果還沒出來），不得參加國中會考，之後再參加六月初舉行的補考，若考生蓋牌隱匿染疫事實，將取消考試資格。