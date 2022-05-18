俄羅斯被全世界孤立　前防空司令公開警告：戰爭局勢會更加惡化

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯2月底揮兵入侵烏克蘭以來，俄國官媒僅播送支持政府的立場，前防空司令16日登上國營電視台節目，卻罕見發表不同意見，直言烏克蘭戰爭情勢將更加惡化，在美國為首的國際社會大規模對烏援助之下，俄國被全世界反對，將完全被孤立。

《路透》報導，俄國軍事評論家、退役上校霍達里諾克（Mikhail Khodaryonok）16日在「俄羅斯-1」（Rossiya 1）頻道談話節目《60分鐘》（60 Minutes）上，針對總統普丁此次特別軍事行動直言不諱，「坦白說，（烏克蘭戰爭）局勢對我們來說會變得更糟。」

霍達里諾克擔任《俄羅斯日報》軍事專欄作家，畢業於菁英軍事學院，早在俄國侵烏前就曾警告，開戰不符合國家利益，16日更在節目上表示，烏克蘭人希望保衛祖國，且烏軍非常積極，打算戰鬥到最後，呼籲大眾不要相信烏軍士氣低落的報導，因為基輔有能力動員百萬大軍，而他們將接受西方訓練，配備現代武器。

根據《每日郵報》，霍達里諾克進一步指出，俄國在世界舞台上的處境也不樂觀，「我們在地緣政治上完全被孤立。無論我們有多不想承認這點，實際上全世界都在反對我們，我們必須擺脫此局面」，而且以核武恫嚇敵人沒有太大作用，且當全世界一起反抗俄國，「這其實看起來很可笑。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》