▲台鐵企業工會發起端午不加班，超過9成司機員連署。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵公司化勞資協商陷僵局，繼五一不加班後，台鐵企業工會再發起端午、中秋、國慶以及11月26日九合一選舉投票日都不加班連署，今(18日)將陸續回收統計，初步已掌握1348名、超過9成6司機員堅定不加班，工會透露，端午節台鐵可開出班次恐無法超過10班。

立法院今針對台鐵公司設置條例草案進行朝野協商，台鐵工會發起端午、中秋、國慶以及11月26日九合一選舉投票日不加班連署持續進行，今將陸續收回連署統計，雖結果尚未出爐，不過台鐵企業工會秘書吳長智表示，光是1400名司機員連署就已經有1348人，不加班比例逾9成6，其他會員因尚在隔離中無法簽署，也有部分機務段尚未回報。

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吳長智透露，上次五一勞動節不加班行動，全台約1400名司機員中，僅11人出勤開出18班，其中已有5人感到過意不去，已經表態保證下次不會再出勤，台鐵接下來的端午節最多恐怕僅能派出6名司機員出勤，這次可能可開出的班次剩不到10班，工會也呼籲員工間對出勤同仁選擇理性看待。

由於工會與交通部長王國材原定5月13日將針對公司設置條例協商，卻因王國材居家隔離取消延期，目前尚未敲定下次見面日期，吳長智表示，執政黨霸道，未協商完成就逕行將草案送到立院並進行二讀，責任在執政黨，工會不會放棄持續爭取權益。