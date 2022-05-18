居家也能玩科學！21th旺宏科學獎月底截止報名、總獎金500萬元

▲不受疫情影響，今年旺宏科學獎仍持續舉辦，總獎金達500萬元。（圖／旺宏基金會提供）

記者許敏溶／台北報導

儘管近期國內疫情嚴峻，但被全國高中職校喻為台灣「高中諾貝爾獎」的旺宏科學獎，今年仍將持續舉辦，主辦單位、旺宏教育基金會表示，活動累計超過兩萬名師生曾參與競賽，今年總獎金高達500萬元，即日起至5月31日開放報名，鼓勵對科學專題實作有興趣的同學踴躍報名參加，希望即使在防疫居家學習也能沉浸科研樂趣。

為啟發全國高中職學生對自然科學與應用科學的興趣，鼓勵高中生探索科學的精神與創造發明的潛力，旺宏教育基金會從2002年舉辦第一屆「旺宏科學獎」，累計已有超過萬支隊伍、2萬名師生曾參與競賽，累積頒發的獎學金更超過9800萬元，今年邁入第二十一屆，即使今年疫情嚴峻，但旺宏基金會今年仍將繼續辦理。

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▲不受疫情影響，今年旺宏科學獎仍持續舉辦，總獎金達500萬元。（圖／旺宏基金會提供）

旺宏基金會表示，今年是新課綱大學入學申請第一年，「自主學習計畫」的學習歷程檔案分數佔比高，近9成校系在個人申請皆參採此項目，是進入頂大的重要關鍵，也帶動更多老師和同學對於參與科學競賽的重視。

擔任旺宏科學獎召集委員多年的中正大學校長馮展華，在今年五月剛舉辦的「旺宏科學教師研習營」中也特別提到，大學端最希望網羅的是具有獨立想法的人才，若能透過參與科學競賽，展現出觀察問題的能力及創意，相信都會想吸收這樣的人才，一起到學校來學習磨練找出解決問題的方法。

而根據旺宏教育基金會統計，歷屆旺宏科學獎獲獎同學透過實作與參賽的學習歷練，在大學推甄過程中更顯優勢，有近7成獲獎同學皆以特選或推甄方式進入國內頂大就讀。

旺宏教育基金會提醒，第二十一屆旺宏科學獎從即日起到5月31日開放報名，其中旺宏獎獎學金高達新48萬元，獲獎名額更高達100位，希望透過高額獎金吸引優秀學子狂飆科學創意。相關資訊請至旺宏教育基金會網站查詢。