英國民美食「炸魚薯條」蕭條！俄烏戰致缺油炸魚　1萬間餐廳恐倒閉

▲英國「國民料理」炸魚薯條，恐因俄烏戰爭導致原物料價格暴漲。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合報導

「炸魚薯條」是英國具有象徵性、具代表性的一道料理，不過自從俄羅斯今年2月底侵略烏克蘭以來，造成各種原物料短缺或價格暴漲，包括漁獲斷源、沒有食用油可以炸，近來薯條原料又因天然氣價格上漲而短缺，恐怕將導致英國境內1萬間炸魚薯條餐廳面臨前所未有的世紀危機。

根據《CNN》，英國炸魚薯條聯合會主席克魯克（Andrew Crook）擁有自己的餐廳，他在受訪時分析，未來9個月在英國境內的1萬間炸魚餐廳中，恐怕會有超過3分之1面臨倒閉，這是他踏入該行業以來所見過得最嚴重危機。英國炸魚薯條聯合會代表著1200間相關企業，至今已營運1個多世紀。

克魯克指出，其實相關原物料早在去年年底就開始逐漸上漲，不過今年2月底爆發的俄烏戰爭搗亂原料供應鏈，各個行業都在艱困應對不斷飆升價格，然而炸魚薯條其實是個傳統利潤較低的商品，加上所有原物料皆須仰賴進口，因此感受到一股龐大的壓力。

克魯克表示，炸魚薯條所用到的鱈魚、黑線鱈約40%來自俄羅斯水域，大約一半的葵花籽油則是從烏克蘭進口，「企業添購葵花籽油所支付的價格與3月初相比上漲了83%。用來替代葵花籽油的棕櫚油則是價格翻倍漲，加上全球最大棕櫚油出口國印尼，為了保障國內供應，從上個月開始限制棕櫚油出口。」

▲俄烏戰爭導致全球食用油短缺，其中英國葵花籽油的來源為烏克蘭。（圖／達志影像）

另外，隨著天然氣價格上漲，連帶影響肥料價格跟著上漲，這代表種植馬鈴薯的成本上升。

克魯克表示，消費者們期盼炸魚與薯條能夠賣得便宜，直到1年前薯條與普通鱈魚的平均價格為7英鎊，現在估計為8.5英鎊左右，價格上漲了21%；同時，企業擔憂英國政府會調漲俄羅斯白魚的進口關稅，因此紛紛囤積替代品，進而推高冰島與挪威白魚的價格，導致一箱冰島鱈魚價格從去年同期的140英鎊上漲至現在的270英鎊。

根據英國中小企業聯合會調查，英國將會有超過50萬間中小企業計畫明年停業、裁員或出售，因為許多中小企業難以獲得融資。

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