確診過就沒事？Omicron「重複感染」風險仍高　最新研究數據曝光

▲科學家指出，即使已經確診過，重複感染Omicron的風險仍不小。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

科學家指出，與先前變異株相比，Omicron的重複感染率更高，甚至數月內就會反覆染疫，變異株設法躲避人體防禦後，每年可能面臨2-3波疫情，這個病毒似乎沒有逐漸消失的跡象。紐約威爾康奈爾醫學院（Weill Cornell Medicine）也發現，患者康復後，預防染上Omicron的保護力低了許多，相關研究發表在《新英格蘭醫學雜誌》。

研究發現，患者染疫279天後，預防不同毒株重複感染的保護力分別為，Alpha 90.2%、Beta 85.7%、Delta 92%、Omicron 56%。重複感染病例中，5例發展為重症，但沒人危急或死亡。也就是說，Omicron的重複感染機率明顯高得許多，但曾經染疫仍能有效預防重複感染演變為重症。

《紐約時報》報導，Omicron第一波病例已經開始通報再度染上新變異株，例如美國的BA.2、BA2.12.1或者南非的BA.4、BA.5，而且這些人很可能又感染第3、第4次，甚至今年之內就會發生。一小部分患者的症狀可能持續數月甚至數年，也就是所謂的新冠長期症狀（Long Covid）。

▲新冠病毒持續演化中。（圖／達志影像／美聯社）

南非史德蘭波希大學（Stellenbosch University）流行病學教授普里恩（Juliet Pulliam）表示，「這可能成為某種長期模式。病毒會繼續演化。很多人可能在一生中重複感染很多、很多次。」加州醫學研究機構「斯克里普斯研究所」（Scripps Research Institute）病毒學家安德森（Kristian Andersen）也說，「如果我們以現在的方式管理（疫情），那麼大多數人一年至少會感染數次。」

Omicron及亞型變異株似乎演化出部分躲避免疫的能力，即使已經接種多劑疫苗，依然容易多次感染。現在，它仍在演化中，試圖以相對較少的基因密碼變化，穿透免疫防禦。不過，人們重複感染的頻率很難量化，一部分原因是許多重複感染病例都沒有通報。

好消息是，大多數Omicron患者的症狀不會太嚴重，大多數人接種2-3劑疫苗後，即使染疫也不會嚴重到需要住院，追加針也確實微幅減少重複感染機率。現在要知道Omicron多容易導致長期新冠，為時過早，但其他專家認為，為了趕上病毒的演化，應該更頻繁接種疫苗。