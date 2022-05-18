快訊／本土疫情往南走？　陳時中：一日生活圈「必然趨勢」

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情昨新增6萬5794例，精神科醫師沈政男分析，北部與中南部的確診曲線即將出現黃金交叉，估計5月28日全台單日確診數就會拉抬到超過10萬例。衛福部長陳時中今（18）日在接受堵訪時回應，台灣就是一個國家，裡面都是一日生活圈，中南部疫情竄起是一個必然趨勢，「不能說是往南走」。

沈政男在臉書PO文提到，台灣已經連續6天超過6萬例確診，從高屏區與台北區的新增曲線來看，一個正在緩升，另一個正在緩降，之所以會緩升緩降，是因為Rt值被壓低了，而一升一降，代表北部與中南部即將出現黃金交叉，原因在於北北基桃社交最活躍的人幾乎都被感染光了，而中南部還有，如果人流指數還是很高，比較不活躍的人也可能被感染，「北北基桃原本新增占率高達全台八成，現在已降到了六成，就因為北降南升，就要黃金交叉」。

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陳時中上午席立法院社會福利及衛生環境委員會，會前接受堵時被問及疫情是否有往南走？他直言「沒有」，另提到台灣就都是一日生活圈，漸次全國都有染疫情況，是一個必然趨勢。

另有媒體詢問全台5月確診死亡人數200多人，但雙北5月確診火化卻達340人，指揮中心是否隱瞞死亡黑數？對此，陳時中也回應，沒有這樣的資料，但可以再查一下，「隱瞞沒有必要，數字都是公開的」。

本土疫情暴增，美國日前也把台灣列為高風險國家，陳時中被問及此事時也回應，這是已確診人數每百萬人訂定的分級，台灣近來確診人數多，「當然等級也會變高」。