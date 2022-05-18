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周文偉鄰居曝「性格大變」時間點！老婆賣房離開他　曾遭房客痛毆

▲▼南加州橘郡（Orange County）的台灣長老教會發生槍擊案。（圖／達志影像／美聯社）

▲鄰居曝周文偉去年發生人生劇變，導致性情扭曲。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國南加州日內瓦長老會教堂台灣移民1死5傷槍擊案，68歲槍手周文偉被警方指犯行相當冷血，而且有強烈證據指向「仇恨犯罪」，目前他被以謀殺等多項罪名起訴，最終面臨終生監禁或甚至死刑。他之前的鄰居表示，周文偉在去年歷經老婆賣房、帶錢回台後，整個人性格就出現劇變，而前多年前他還曾遭房客痛毆重傷，本案發生前他的精神狀況一直在變差。

美聯社報導，橘郡（Orange County）檢察官史匹哲（Todd Spitzer）17日召開記者會，指出周文偉面臨一項一級謀殺和5項謀殺未遂罪，還有埋伏人群中開槍，加上另外4項持有破壞裝置意圖殺害他人的罪名起訴，將面臨終身監禁甚至最高死刑的判決。

史匹哲表示周文偉在犯案前一天從拉斯維加斯驅車前往橘郡，犯案當天參加了教會活動，還在犯案過程中盡可能埋伏人群中，躲在40個人的團體裡1個小時左右，接著才掏槍犯案。他事先鎖住所有出入口，再在鎖頭裡灌入強力膠，然後拿出2把多年前合法購自拉斯維加斯的9厘米手槍，還有3個背包，裡頭裝有4瓶類似摩洛托夫雞尾酒的汽油彈，還有大量彈匣。

史匹哲表示，當前警方握有相當有力的證據，證明周文偉是出於仇恨行兇，FBI已經展開相關調查；他並指出周文偉的家庭是1949年隨國民政府來台的眾多家庭之一。事實上周文偉1953年出生並成長於台灣，之後移民赴美，是中國和平統一促進會的成員之一。

史匹哲表示基於種種因素，可以見到周文偉冷血的行刑式行兇，「企圖盡可能『處決』（execute）教堂裡的所有人」，最終造成52歲台裔醫師鄭達志死亡，以及5名超過70歲的長者受傷，其中2人更受到重傷。

▲▼南加州台灣教堂發生槍擊，張宣信牧師拿椅子拿槍手。（圖／翻攝臉書3Qi.tw 陳柏惟、YouTube頻道台灣基督長老教會台北南門教會）

▲周文偉原想殺死所有人，所幸被眾人制伏。（圖／翻攝臉書3Qi.tw 陳柏惟）

曾是周文偉鄰居的歐瑞勒那（Balmore Orellana）表示，周文偉以前都還是個和善的人，但去年妻子離開他身邊，今年2月又被從拉斯維加斯的住處驅逐後，他整個人發生了劇變。史匹哲也說周文偉的妻子目前生病人在台灣，但無法明說人目前是否仍活著。

歐瑞勒那還說，周文偉之前在拉斯維加斯擁有一間公寓，但周妻去年10月將房子以略多於50萬美元（約新台幣1482萬元）的價格賣掉後，就帶著錢搬回台灣。就在妻子賣房前，鄰居表示去年夏天周文偉的公寓裡還傳出槍響，一顆子彈更打穿歐瑞勒那的公寓牆面，幸好當時沒人受傷。

此外，歐瑞勒那表示在他和周文偉成為鄰居的5年以前，周文偉曾經被一名房客攻擊，導致頭部受創、身受重傷，近期他的精神狀況更是每況愈下。

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