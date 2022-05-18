WHO憂「未接種疫苗人群」傳播新冠病毒　釀新變異株風險高

▲WHO突發衛生事件執行主任萊恩對北韓疫情表達擔憂。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）17日指出，COVID-19在未接種疫苗的人群間傳播，可能會增加醞釀出新變異株的風險，例如北韓。北韓近日宣布境內出現大量發燒病例，確診人數突破150萬人，南韓更估計實際黑數可能多達5倍，更令人擔憂的是，北韓COIVD-19疫苗接種率極低。

路透社報導，身為WHO成員的北韓首次承認境內出現確診病例，現在正努力應對疫情， 但由於醫療物資不足加上疫苗施打率過低，加深了外界對接下來可能再引爆一波重大危機的憂慮。





▲北韓疫情爆發。（圖／達志影像）

WHO突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）17日在記者會上，回答有關北韓疫情的問題時表示，若各國不運用當前可用的工具，結果令人憂心，尤其WHO一再強調，未受到監測的傳播情況，進一步發展出新變異株的風險會更高。

WHO總幹事譚德塞對此表示，新冠病毒在北韓進一步傳播的風險令人擔憂，尤其是當地人民未接種疫苗，且很多人可能有潛在的身體狀況，令他們面臨重症的和死亡的風險。

譚德塞透露正尋求北韓分享更多數據和訊息，表示世衛願意提供疫苗、藥物、檢測及技術支援，協助平壤抗疫。