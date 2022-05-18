他遭俄軍虐打後槍決埋屍竟沒死！　親曝「復活」經歷

▲俄軍撤退後，被發現在布查等地留下屠殺平民的大量證據。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄軍先前從烏克蘭北部戰線撤退後，被發現包括布查亂葬岡在內多起種族屠殺的證據，一名遭到俄軍虐打、行刑式槍殺再活埋的男子，竟然想辦法自己逃出後活著向美媒揭露俄軍的恐怖暴行。2個兄弟都被俄軍殺死的他，至今難以相信自己還活著。

CNN報導，庫倫琴科（Mykola Kulichenko）帶著記者回到事發地，位於基輔東北方大城切爾尼戈夫（Chernihiv）的偏遠郊區，他指出一塊沒有標記的墳墓，那裡就是他和2個兄弟遭到俄軍槍殺的地點。在俄烏戰爭開打3個半禮拜後，他們被俄軍帶到這裡，全部遭到行刑式槍決，2個兄弟死了，33歲的他卻奇蹟般地活下來，「就像復活了一樣」。

庫倫琴科表示，俄軍占領他的家鄉後直到3月18日，他們一家人的生活其實沒有太大改變，但自從遭到烏軍反攻轟炸後，俄軍部隊開始在村莊裡逐戶揪出可能通敵的人。他們到達庫倫琴科一家的木造房子後，進門就要庫倫琴科三兄弟跪下，當時妹妹伊瑞納（Iryna）不在家裡因此逃過一劫，但她至今仍自責當時不在家人身邊。

庫倫琴科回憶，俄軍要他們跪在前院，隨即進屋翻找可疑證據，雖然找到他們祖父的軍隊勳章，還有曾是傘兵的30歲弟弟葉凡（Yevhen）的一個軍隊背包，俄軍卻因此認定他們與烏軍有掛勾。

俄軍將兄弟三人帶到一處地下室超過3天，雖然庫倫琴科一心希望俄軍最終會釋放他們，但第四天一切都變了。他們輪番遭到俄軍虐打，他更被打到失去意識，接著三人被膠帶綁縛、戴上眼罩，坐上車後被載往案發地點。

抵達遠離切爾尼戈夫的一處路段後，三兄弟被驅趕下車跪在路邊，仍戴著眼罩的庫倫琴科聽到俄軍在挖坑，接著他聽到一聲槍響，最年長的哥哥、36歲的狄米特羅（Dmytro）隨即倒地。接著是葉凡，槍響後倒在狄米特羅身旁。

「當時我在想，下一個就是我了」，庫倫琴科說俄軍把槍口塞進他嘴巴裡，子彈從他的打穿他的臉頰從右耳貫出，倒在地上的他知道想活下來，唯有裝死一途。俄軍將他們全部丟入坑中，用土掩埋後就離開了，他至今仍不知道自己到底被活埋了多久，但在四肢都還纏著膠帶的情況下，他說他窮盡力氣從兄弟的屍體下掙脫，想辦法爬出地面，「因為狄米特羅壓在我身上，我很難呼吸，但靠著運用手臂和膝蓋，我終於把我哥推下來，然後爬出坑外。」

庫倫琴科說他在黑夜裡掙扎著穿越田野跑到最近的一戶人家求救，裡頭出來一名女子將他帶進房裡照顧，之後他才離開回到家裡與姐妹重逢。