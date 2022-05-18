教會槍手周文偉「準備殺死所有人」可判處死刑　檢將被謀殺罪起訴

▲加州台灣教堂槍擊案的槍手周文偉，將依謀殺罪起訴，最重可判處死刑。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

美國加州橘郡（Orange County）檢察官在當地時間17日表示，將依照謀殺罪名，起訴具有「仇台情緒」的南加州台裔教會槍擊案的槍手周文偉（David Chou），而且最重可能面臨死刑。這次槍擊案造成1人死亡，與5人受傷。

根據《路透社》報導，檢察官史匹澤（Todd Spitzer）告訴CNN，現年68歲的周文偉，將面臨持槍謀殺罪，而且還要面臨5項「謀殺未遂罪」與4項「非法持有爆炸物」罪名。

▲52歲的台裔醫師鄭達志在槍擊案首先挺身而出，奮勇壓制嫌犯，自己卻傷重不治。（圖／取自South Coast Medical Group）



史匹澤指出，槍手將包括炸藥、燃燒裝置和兩件半自動武器在內的武器庫，帶到拉古納伍茲市（Laguna Woods）的日內瓦長老教會（Geneva Presbyterian Church），目標是在教堂聚會的台裔美國人們。

史匹澤說，「嫌犯準備殺死所有人，我相信他會殺死所有人，然後炸毀教堂」。

FBI表示，此案正朝「仇恨犯罪」方向調查。史匹澤表示，他可能會在指控中增加仇恨犯罪，並權衡是否會對周文偉求處死刑。

史匹澤補充，州長紐森（Gavin Newsom）已經有效地暫停了死刑，加州最後一次處決是在2006年。

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