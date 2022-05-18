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特斯拉暫停進軍印度銷售計畫　原因是當局設下一嚴苛條件

▲特斯拉、Tesla（圖／翻攝自Tesla）

▲特斯拉暫停印度銷售計劃，在其他市場需求旺盛、印度政府要求在地設廠等因素下，決定暫時擱下這件事。（圖／翻攝自Tesla，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

早在去年開始，特斯拉（Tesla）就傳出打算進軍印度市場，在此一人口大國擴展業務，不過近日卻宣布喊卡，原因是無法說服印度當局減免進口關稅，使整個計畫暫時擱下。

據了解，特斯拉原本打算透過將美國、大陸生產的車輛運往印度銷售，並希望能獲得當地政府低於100%進口汽車關稅的優惠。不過印度政府卻希望特斯拉在取得減免關稅前、承諾會在印度當地設廠製造，使雙方無法達成共識。

▲特斯拉、Tesla（圖／翻攝自Tesla）

▲特斯拉今年第1季共售出310,048輛，不過4月在上海封城影響下，整個月銷售掛蛋。

《路透社》報導，特斯拉在2月1日後就暫緩印度銷售計畫，當天印度政府也宣佈國家財政預算與稅制變革，不過並未對特斯拉作出任何讓步。不過路透社也提到，其他市場對特斯拉的需求強勁，也是讓特斯拉暫時放棄進軍印度的原因之一。

特斯拉今年第一季（1-3月）共賣出310,048輛，其中Model 3與Model Y就佔了95%，儘管第2季受到上海封城影響、使特斯拉整個4月銷量掛蛋，不過在傳出6月有可能解封下，將可減少更多損失。

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