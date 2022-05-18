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退將夫人「特權探病」罵15分鐘！護理師當場哭了：被羞辱好心寒

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北三軍總醫院近日爆出疑似有耍特權的情況發生，一名退將夫人想提前進到加護病房探病，被阻止後大罵護理師15分鐘，讓該名護理師覺得被羞辱而當場哭泣，周圍的同事也立刻出面解圍。對此，三總表示，已安撫本院護理人員，將加強要求探病規定。

該段影片顯示，一名女子在加護病房內大罵護理師，「我為甚麼不能進來？妳們的意思就是不讓我進來，要等10點囉？對不對？妳不是說要等10點？」「本來看他（丈夫）還會唱歌，還會走路，今天變成這樣是誰造成的？是妳們醫院造成的」，甚至搬出後台「我跟他很熟，我晚上就去給他打電話」。

護理師表示，醫院已規定不可探病，但該名退將夫人卻連續3個月每天都探病4個小時，且都未做快篩或PCR，甚至會在抵抗力差的病人面前咳嗽喝水，讓第一線醫護人員非常困擾。

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來自南丁天使子民的哭訴。（圖／翻攝來自南丁天使子民的哭訴影片）

▲護理師被退將夫人辱罵15分鐘，忍不住哭了。（圖／翻攝臉書）

對此，被辱罵的護理師表示，交辦的探病時間為早上10點到下午2點，退將夫人在10點前抵達，因此她們請對方稍等，「等到9點59分開門，她一開門就氣沖沖一直朝我罵髒話，足足罵了15分鐘」，「我當下就已經崩潰大哭了」。

護理師表示，周圍的護理人員都陸續確診，人力其實一直在縮減，但照顧的病人數卻沒有減少，本來在加護病房就已經夠忙了，「沒想到我還要站在那邊被她羞辱」。

對此，三總表示，該名女子憂心病患的病情變化，才會情緒激動而發生爭執，已請公關室、社服室主任與家屬溝通。三總強調，現行防疫規定全面禁止探病，已由護理部安撫護理人員的心情，未來會嚴格要求家屬遵守探病規定，也將加強宣導跟病患家屬的溝通，避免案件再發生。

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