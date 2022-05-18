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瘋電影／奪冠　吃得苦中苦方為人上人

文／賴賴

▲▼奪冠。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

好久沒看到陳可辛導演的作品了，果然陳導出馬就是大製作，看似體育電影卻節奏流暢內容飽滿，非常感動，這真是政治正確且十分鼓舞民心愛國的好電影，而鞏俐的演技更是不在話下，全部都是大腕出馬，而運動演員全是來真的，不論日本美國或中國，都是真實女排國家隊員，所以不必演。

這是他們的故事， 吃不了苦進不了國家隊，每個人都有一本書的故事，而這些從打球的肢體動作和表情都出現了，非常非常感動，也認識了這位朗平教練，在中國女排舉足輕重的重要人物，非常好看的五顆星作品，不論是鏡位視覺和剪輯，都是上乘之作，最後還聽到王菲和那英合唱的主題曲，太殿堂了這部片。

片　　名：奪冠　 
英文片名：LEAP
類　　型：劇情
上映日期：2022-05-13
片　　長：02時15分
導　　演： 陳可辛
演　　員： 鞏俐(Gong Li) 、 黃渤 、 彭昱暢
國　　家：日本
語　　言：日語
發行公司：甲上


劇情大綱

里約奧運絕境大逆轉 真人真事熱血改編！

運動熱血電影《奪冠》由陳可辛執導，影后鞏俐、黃渤、吳剛、彭昱暢、白浪，以及現役冠軍女子排球隊員領銜主演，電影講述女排隊伍從1981年首奪世界冠軍後，2008年北京奧運會小組賽，傳奇球員郎平（鞏俐飾）擔任美國隊教練，對上昔日好友陳忠和（黃渤飾）所帶領的隊伍，2013年，郎平正式再次掛帥執教，帶著隊伍前進到一個全新階段，到2016年里約奧運生死攸關的戰鬥，紀錄幾代女排人歷經浮沉卻始終不屈不撓、全力拼搏的傳奇經歷，強大的運動家精神，讓熱愛運動的觀眾深感共鳴。

▲▼奪冠。（圖／yahoo）

▲當年貧苦的女排，苦練到大家一身的病痛。

▲▼奪冠。（圖／yahoo）

▲為了生存下去，不打女排他們都只能回到更清寒的低端環境生存。

▲▼奪冠。（圖／yahoo）

▲中國女排為中國不僅贏得奧運金牌，也樹立了中國女排的國家地位。

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