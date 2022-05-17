「可愛老人」周文偉在美擁12間房收租　遭房客虐打性情大變

記者鄒鎮宇／綜合報導

美國加州橘郡拉古納伍茲市（Laguna Woods）一所台灣人為主的「爾灣台灣基督長老教會」發生槍擊案件，造成1死5傷慘案。其中，嫌犯為68歲台裔的周文偉，他曾在台灣任教4所大學，10多年前到美國置產當房東，但2012年被房客攻擊，導致他斷手、右耳失聰，疑似此事導致他性情大變。

據《拉斯維加斯新聞》報導，周文偉自稱在2009年到拉斯維加斯投資12間舊公寓收租，想藉此穩定賺生活費及兒子的學費，沒想到在2012年4月3日收租時，被一對西班牙男女租客搶劫，險些傷重死亡。

▲南加州台灣教堂槍擊案兇嫌周文偉（David Chou）長相曝光 。（圖／翻攝推特@traviscrice）



西班牙男女租客以交租為由，邀請周文偉進入房內，男方突然直拳痛打周的臉部，女生則在後方用鐵器敲他的頭部，並拿剪刀猛刺。周文偉害怕被殺，當下大聲呼救，但最終因攻擊而昏迷，再次醒來就在醫院，頭部、左眼眉心縫了30幾針、左手及肋骨斷裂，右耳永久失聰。

報導指出，這對西班牙男女事後被警方逮捕，男方因有前科被拘留，女生則以1萬美元交保，周文偉害怕對方報復而搬離原住處。然而，周文偉表示，他去收租前身上帶著其他房客的租金共4994美元，卻在昏迷後被洗劫一空，向警方詢問時，員警卻說包包內沒有錢，頓時讓周文偉崩潰，因為兒子的學費直接沒了。

▲周文偉在教堂內開槍，釀1死5傷。（圖／翻攝YouTube頻道台灣基督長老教會台北南門教會）



周文偉於2012年4月10日再次追問警方包包的下落，得到「包包交給檢方」的說法，但他11日被檢警傳喚時訊問，檢察官卻說沒收到包包，因此他懷疑錢被員警偷走，最終在檢察官的幫忙下，將錢跟包包物歸原主。

周文偉的鄰居表示，周文偉給人的印象是一個「可愛的老人」，但在差點被房客毆打致死後，性格就突然大變，除了將名下的公寓出售之外，還搬離原住處，改住在車內之外，2021年時更有開槍被驅離的傳聞。

鄰居表示，周文偉在事件發生後，心智能力疑似有下降，會對於政府沒有提供退休保障而憤怒，並在今年2月後就沒有看到周文偉，懷疑對方搬離後就住在車內，居無定所，如今聽到周文偉變成槍擊犯，也感到驚訝不已。

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