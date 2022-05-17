瑞典簽了！正式申請「加入北約」　外長曝芬蘭1天內跟上

▲瑞典外交部長林德（Ann Linde）簽署文件，申請成為北約成員國（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

瑞典外交部長林德（Ann Linde）今（17）日簽署文件，申請成為北約成員國，在加入美國領導軍事聯盟的路上，邁出正式的一步。她透露，這份文件「將在一天左右的時間內，與芬蘭（的文件）一起被提交出去，然後交由北約處理。」

CNN報導，林德坦言此事非常重大且嚴肅，「我們已經得出一個對瑞典最好的結論。我們不知道這需要耗費多久，但估計可能需要一年。」

▲芬蘭總理馬林（Sanna Marin）也透露希望加入北約。（圖／路透）



數十年以來，瑞典及芬蘭保持「軍事不結盟」中立立場，但隨著俄國侵略烏克蘭，徹底改變歐洲安全及地緣政治局面，2國加入北約的呼聲也越來越大。

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）14日透露，「我們希望下星期能與瑞典一起提出申請。」瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）16日也說，議會討論後，也認為最好的選擇就是與芬蘭一起加入北約，「確保瑞典人民的安全」。

不過，俄國總統普丁16日卻表示，即使瑞典和芬蘭加入北約，也不會受到威脅。但他警告，若北約加強對新成員國的軍事基礎建設，莫斯科將有應對。《路透社》指出，這番話與先前俄國外交部的強硬態度形成對比、異常冷靜。

普丁這次「異常冷靜」 稱芬蘭瑞典加入北約不構成威脅