喵星人聽得懂人話！　日研究證實：還會認「貓室友」的名字

▲實驗證實，家中飼養超過3隻貓咪的貓能夠判斷「貓室友」的名字。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者王佩翊／編譯

日本最新研究證實，家貓不但聽得懂自己的名字，還能分辨同一飼主的其他寵物貓的名字，也就是說，貓咪其實能夠分辨主人到底是在叫自己，還是在叫其他「貓室友」。而這也是首次有研究結果證實，貓咪能夠學習某種程度的人類語言。對此，網友則紛紛笑稱，「原來主子只是裝作沒聽到而已。」

根據《日本放送協會》報導，日本京都大學與麻布大學的聯合研究團隊為了瞭解貓咪是否真的能學習人類的語言，透過經常用來研究人類嬰兒的心理學研究方法，來研究貓咪對於其他貓咪名字的理解程度。該研究方法是將聲音與圖像結合，以判斷受試對象對於圖像與聲音間關聯性的理解程度。

▲貓咪能夠學習基本的人類語言。（圖／Pexels）



研究團隊首先找到了19隻家中同時飼養3隻以上貓咪的貓，並在對這些貓咪播放同住貓咪名字音檔的同時，出示不同貓咪的照片。然而研究人員發現，貓咪在聽到貓室友的名字後，視線停留在非該貓咪照片的時間，平均比停留在該貓咪照片的時間還要長1秒。也就是說，貓咪是因為認得貓室友的名字，但是對眼前「名字和臉對不上」的情形感到疑惑，才會盯著照片看。

研究團隊也利用相同方法測試貓咪是否認得飼主的名字，結果並未發現太大的差異。不過如果同住家人越多，且飼育時間越長，貓咪的確更容易記得飼主的名字。

對此，有許多貓奴無奈表示，「原來貓咪是真的認得自己和室友的名字，只是不想理人而已。」

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