　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

加州教會槍殺案凶嫌「曾任教屏科大」　因病曠職遭不續聘

文／中央社

國立屏東科技大學今天說，南加州台裔教會槍擊案凶嫌周文偉曾任屏科大前身屏東技術學院生活應用科學系講師，但因病假未復職，校方之後依曠職為由不續聘。

▲▼南加州橘郡（Orange County）的台灣長老教會發生槍擊案。（圖／達志影像／美聯社）

▲凶嫌周文偉（左）持槍掃射加州橘郡台灣教會，導致台裔醫師鄭達志（右）死亡。（圖／達志影像／美聯社）

屏科大告訴中央社記者，經查校內教師人事資料，周文偉民國83年8月1日應聘時為屏東技術學院的生活應用科學系講師，因病假未復職，84年8月1日校方依曠職為由不續聘。

一名屏科大教師說，周文偉在校任職已是快30年前的事，現在校內老師沒與周文偉共事過，不了解周文偉為人。

南加州橘郡15日發生一起涉及台裔教會的槍擊血案，周文偉在槍殺案中造成1人當場死亡、4人受傷；網傳周文偉也曾執教於南臺科技大學前身南臺工商專科學校，但南臺科大人員說，年代久遠，過去人事資料都是紙本，保存不易，目前仍在進一步比對，還無法確認身分，校內幾乎沒人對周文偉有印象。

至於周文偉是否畢業自台中市立台中第一高級中等學校，中一中表示，畢業紀念冊等為個人資料保護範圍，對這事件沒任何評論。

►「捨命救人」台裔醫10年前專訪　暖揭行醫初衷！只為創造更好社會
►「阿公阿嬤超強」直接壓制加州槍手！　警大讚：成功阻止更大傷亡
►加州台裔教會槍擊犯「台灣出生」！身份曝光　曾擔任預官

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
自選「3+4」防疫險賠嗎？　金管會喊賠、各家產險規則不一
確診者「再感染」風險低　3個月內可免除3+4或0+7居隔
台北妹收通知「居隔180年」看傻　網揭心酸真相
雙北高中以下「暫停到校2週」？　柯文哲曝2困難：牽一髮動全身
男大生擔家計兼2差...送便當遭輾斃　單親媽見獨子遺體淚崩
5到11歲接種BNT疫苗　最快下週三開打
快訊／北市美女副發言人快篩陽　柯文哲將快篩
快訊／台中增3死2人沒打過疫苗　40多歲女心臟衰竭
快訊／今本土+65794　14縣市確診破千！
快訊／今增38死！　本土6萬5794例
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

喵星人聽得懂人話！　日研究證實：還會認「貓室友」的名字

北韓傳從中國運回醫藥品　動用最大運輸機！可載重50噸、境內僅3架

加州教會槍殺案凶嫌「曾任教屏科大」　因病曠職遭不續聘

日本邊境擬再放寬！「部分國家」入境免採檢　3劑打滿也有機會

研究：兒童不明肝炎「新冠可能是根源」　全球增至450例12童喪命

每晚照表操課太累！男改「先搶先贏制」床戰8妻　多元成家拚龍種

BNT第一年救了11萬條命！輝瑞分析：若不是有疫苗　死亡數會更高

已有450起！研究：不明兒童肝炎　恐是新型冠狀病毒引起

他遇意外「遭腰斬」下半身全沒　被問怎麼做愛？嫩妻回應超霸氣

快訊／美CDC更新旅遊警示！　台灣被列入「最高風險」等級

楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

鬼鬼炎亞綸「互吵老藝人」結果他中槍XD　一直被嫌吵...姚元浩問春風：當女友可以嗎

愛紗領《原子少年》重現大嘴巴《喇舌》　睽違6年回歸..扯鮮肉衣服「差點親到」！

比特犬遭棄養餓到站不穩　瘦成皮包骨見人搖尾求救

龍潭14歲少女車禍搶救不治　湧3000網友哀悼：不痛了

喵星人聽得懂人話！　日研究證實：還會認「貓室友」的名字

北韓傳從中國運回醫藥品　動用最大運輸機！可載重50噸、境內僅3架

加州教會槍殺案凶嫌「曾任教屏科大」　因病曠職遭不續聘

日本邊境擬再放寬！「部分國家」入境免採檢　3劑打滿也有機會

研究：兒童不明肝炎「新冠可能是根源」　全球增至450例12童喪命

每晚照表操課太累！男改「先搶先贏制」床戰8妻　多元成家拚龍種

BNT第一年救了11萬條命！輝瑞分析：若不是有疫苗　死亡數會更高

已有450起！研究：不明兒童肝炎　恐是新型冠狀病毒引起

他遇意外「遭腰斬」下半身全沒　被問怎麼做愛？嫩妻回應超霸氣

快訊／美CDC更新旅遊警示！　台灣被列入「最高風險」等級

快訊／宏碁創辦人施振榮曝「創新才能永續」　籲企業多轉型創值！

攝影師創社團吸妹！給少女5千拍露點照...印經書、送街友便當免關

喵星人聽得懂人話！　日研究證實：還會認「貓室友」的名字

香港或爆發第六波疫情！專家「列5原因」示警：曾感染仍會再染疫

自選「3+4」防疫險賠嗎？　金管會：有隔離通知就要賠

湖下海堤旁的「私人電影院」！金門秘境景點　全天候放映唯美藍海

被批缺乏同理心　柯文哲回擊「很奇怪」：議員主張大家盡量爽約？

羅一鈞不用請假洗衣了　中華郵政推i郵箱送洗衣物

《糖豆人》將成免費遊戲　6月21日起跨全平台連線...Steam版本將下架

屏東+1536！5歲以下確診累計904例　14人住院

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

國際熱門新聞

產婦被迫走路突然生產　目睹女嬰摔破頭

槍手「仇恨台灣人」原因曝！　曾在台受氣懷恨

降落傘沒開　正妹1000公尺高墜地慘死

快訊／日本將開放「這4國」旅行團入境

科技公司取消居家辦公　800人辭職

加州教會槍擊犯身份曝！台灣出生、曾擔任預官

他遭腰斬被問怎做愛　嫩妻回應超霸氣

AV女優超私密面試內容曝　16歲破處一日7戰

台灣教會槍擊1死5傷　台裔醫師擋子彈犧牲

仇恨台灣人！槍手闖南加州台灣教堂開槍1死5傷下場曝

「阿公阿嬤超強」直接壓制加州槍手

《奇異博士》女演員性虐13歲少女　變態夫妻被判有罪

台裔醫師「帶媽上教堂悼父」卻擋槍犧牲

美CDC旅遊警示：台灣被列入最高風險

更多熱門

相關新聞

即／騎士慘摔136縣道觀景台邊坡　命危搶救中

即／騎士慘摔136縣道觀景台邊坡　命危搶救中

台中市136縣道17日下午1時許傳出一起車禍事故！一名60多歲的黃姓男子騎乘機車行經136縣道長龍路4段約36K處時，不明原因滑落觀景台下方水泥邊坡，直到被路過民眾發現，緊急報警求救。消防人員獲報趕抵現場後，發現黃男已無生命跡象，緊急將他送往太平國軍總醫院急救。至於詳細事故原因仍有待進一步調查釐清。

確診地圖曝「3縣市＞13萬例」　全台累計超過86萬人染疫

確診地圖曝「3縣市＞13萬例」　全台累計超過86萬人染疫

51醫護確診被召回「傳護理師不敢快篩」　陳時中：沒篩就沒確診

51醫護確診被召回「傳護理師不敢快篩」　陳時中：沒篩就沒確診

仍有望領保險理賠！指揮中心：打3劑可選3+4　系統會開立隔離單

仍有望領保險理賠！指揮中心：打3劑可選3+4　系統會開立隔離單

輝瑞分析：若沒有新冠疫苗　死亡數會更高

輝瑞分析：若沒有新冠疫苗　死亡數會更高

關鍵字：

加州教會橘郡槍擊台灣台裔移民北美要聞影音

讀者迴響

熱門新聞

產婦被迫走路突然生產　目睹女嬰摔破頭

安珀赫德嗆強尼戴普著迷大便

天才男曝快篩試劑「水很深」真相　4000人朝聖笑翻

老公確診前還交合！她推「強免疫力菜單」羞曝躲過2次危機

洗衣粉哥失聯205天找到了！離奇尋獲地點曝

快訊／麥當勞薯條缺貨停賣！業者回應

中小學23日起「暫停到校2週」？北市最快明公布

凌晨跟5男吃飯　18歲女酒醉詭異失聯7天

快訊／今增38死！本土狂飆6萬5794例

快訊／桃園男排隊買快篩猝死　PCR檢測結果出爐

「全家剩我沒確診」他曝2神物對抗：家人陸續解隔

槍手「仇恨台灣人」原因曝！　曾在台受氣懷恨

降落傘沒開　正妹1000公尺高墜地慘死

男星快篩陽性前「一家7口共吃晚餐」　妻曝最新現況

來台14年吃早餐最痛苦　波蘭人妻初嚐這東西：錯了

更多

最夯影音

更多
楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD

楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD
台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面