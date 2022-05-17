北韓傳從中國運回醫藥品　動用最大運輸機！可載重50噸、境內僅3架

▲北韓國家領導人金正恩親自視察藥局，並下令藥品運輸和供應必須24小時不間斷。（圖／達志影像）

記者張寧倢／編譯

北韓（朝鮮）爆發新冠疫情，卻因為缺乏缺乏醫療設備與篩檢量能，「確診病例」改以「出現發燒症狀」統計，目前已逾148萬人確診。南韓媒體報導，北韓高麗航空16日派遣3架承載重量達50噸的境內最大型運輸機，從中國瀋陽運回醫藥品。

《韓聯社》引述多名消息人士指出，北韓國營的高麗航空公司的3架飛機16日上午抵達中國遼寧省瀋陽桃仙國際機場，裝載醫藥品後於當天下午返航，運回北韓。據悉，這些飛機是貨物承載重量達50噸的多用途大型運輸機伊留申-76（IL-76），同時也是境內的最大型運輸機，北韓僅有3架。

▲2018年捷克國際航空節，烏克蘭提供一架伊留申IL-76飛機在現場展示。（圖／達志影像／美聯社）

消息人士透露，飛機上載的都是醫藥品，並無中方人員搭乘。據悉，北韓當局曾向中國請求支援防疫，因此推測從中國運來的可能是用於預防新冠疫情擴散的醫藥品和物資。一名知情人士表示，在中國從陸路向北韓運送醫療物資，有許多限制，「可能是為了迅速運送大量物資才選擇空運。」此前，中國丹東市封城後，中朝跨境貨運列車於4月29日停運。

另一名消息人士表示，由於估計無法一次運送足夠的防疫物資，北韓方面有可能追加航班運送。報導指出，2020年1月疫情在中國大陸廣泛擴散後，北韓封鎖了對中的陸路邊境，全面中斷客機運行，這是北韓時隔2年4個月後，首次有飛機抵達瀋陽桃仙機場。

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